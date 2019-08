Celia Romero, cantaora «Estuve cantando en Toronto y Montreal, dos ciudades preciosas, pero ¡qué frío!» Toronto. Celia Romero, sonriente y abrigada, con parte del 'skyline' de Toronto detrás. Mi viaje favorito... Canadá La cantaora Celia Romero viaja continuamente por su trabajo, pero le encanta su tierra, aunque le atraen también las localidades con playa, sobre todo Tarifa, que para ella «tiene un rollo especial» MARISA GARCÍA Badajoz Jueves, 8 agosto 2019, 14:53

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Mi viaje favorito de momento ha sido a Canadá, estuve cantando allí en noviembre del pasado año junto al guitarrista Carlos Piñana en un espectáculo de fusión con música árabe. Estuvimos en Toronto y Montreal actuando en diferentes tratos. Dos ciudades preciosas dónde disfrutamos mucho, pero ¡qué frío!

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Me gusta siempre viajar a diferentes sitios donde no haya estado antes para ver lugares nuevos. Repetiría si me gusta mucho el sitio o si me trae buenos recuerdos. Aunque por trabajo iría siempre donde fuera encantada.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A todas las personas a las que les guste viajar y conocer nuevos rincones, diferente cultura, etc.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Me encantaría viajar a Australia, me parece que es un país con paisajes y playas alucinantes donde poder relajarse y cargarse de mucha energía, aparte de enriquecerse uno mismo.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Aunque he viajado muy lejos soy de las que me encanta mi tierra y Extremadura es uno de mis lugares favoritos. No podría vivir más feliz en otro lugar, aquí tengo a toda mi familia, a mis amigos y también valoro mucho el nivel de vida que tenemos.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Muchos, porque mi trabajo me obliga a estar todos los días de aquí a allá, festivales, ensayos, entrevistas, etc. También me encanta viajar por ocio, de hecho por la costumbre de estar siempre fuera, el fin de semana que no tengo nada suelo planearlo para aprovechar y disfrutar también de otro modo más relajado.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Más qué raro, impactante: un campo de concentración. He visitado lugares increíbles y siempre me gusta quedarme con lo mejor de cada uno y recordarlo así.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-En principio suelo planificar siempre los viajes porque me gusta que todo esté controlado y saber lo que voy a hacer todos los días que esté allí. pero una vez en el sitio surgen imprevistos y es inevitable improvisar.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Sí, tengo que asegurarme de dónde voy a estar alojada en los viajes que hago para sentirme bien y estar cómoda.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Depende del momento, pero soy más de viajes activos. Prefiero aprovechar unos días muy intensos y después descansar cuando pueda una vez termine el viaje.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Siempre mar, me encanta la playa. De hecho voy siempre que puedo. Vivo en Badajoz y por suerte tengo las playas de Portugal, que me encantan, a dos horas. Es un lugar de meditación y mucha paz para mí. Aparte de broncearme la piel, que me chifla.

-¿Low cost o lujo?

-Si pudiera permitirme el lujo, evidentemente lo haría sin pensarlo, en ocasiones por mi trabajo me he alojado en sitios maravillosos. Pero de momento en low cost voy genial, me conformo y no echo nada en falta. También consiste en buscar buenas ofertas donde los hoteles están genial.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Me gusta mucho mi tierra y no lo cambiaría por nada para vivir, pero si tuviera que elegir algún otro destino que no fuera Extremadura, elegiría una ciudad con playa. Cádiz en concreto me encanta, el Puerto de Santa María me gusta mucho, pero me quedaría con Tarifa. Tiene un rollo especial.

-Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Alemania me pareció muy triste, un país muy gris. Tal vez por su historia. Pero también lo pasé genial como en todos los viajes. De lo que se trata es de disfrutar y aprender nuevas cosas.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Suelo probar el plato típico de cada país o lugar donde vaya, pero es cierto que la comida no es algo que destaco de los viajes.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Las hamburguesas en Canadá son especiales, gigantes y con un sabor de carne muy intenso.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-Depende lo que sea, soy atrevida pero hasta cierto nivel. No me gusta correr riesgos y aparte soy muy miedosa. Pero me gusta probar cosas nuevas y, sobre todo, aventuras.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta hacer muchas fotos para tenerlas de recuerdo y verlas con el tiempo. En cuanto a compartirlas en las redes sociales, depende. En Instagram sí suelo subir de vez en cuando, pero las redes sociales las utilizo más bien para mi vida artística.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Soy una friki del cuidado de la piel, y siempre llevo cremas faciales y corporales. No pueden faltar en mi maleta nunca. En el bolso nunca falta un pintalabios.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Sí, suelo traer recuerdos dependiendo de si me caben en la maleta o no. Pero aunque no quepan, siempre cae algo, con lo cual me veo encima de la maleta intentando cerrarla.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Siempre mis auriculares para poder escuchar música.