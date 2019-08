Mi viaje favorito... Cambridge «En Cambridge puedes hacer un maravilloso viaje por la historia de la ciencia» Cambridge. Guadalupe Sabio ve Cambridge como una ciudad fantástica para vivir. Guadalupe Sabio Buzo, científica y profesora Ha vivido muchos años fuera de España, viaja siempre con la mente abierta para descubrir nuevos lugares y en su maleta no faltan nunca ni el ordenador ni el adaptador de enchufes MARISA GARCÍA Badajoz Miércoles, 14 agosto 2019, 14:14

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Este mismo año visité Cambridge y esa pequeña ciudad universitaria me cautivó. Este viaje relámpago -solo estuve dos días- se ha convertido en uno de mis viajes favoritos. De hecho, quiero volver a visitarla con más tranquilidad.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-Cambridge es una ciudad pequeña y fácil de visitar con niños. Si te gusta la historia, el ambiente universitario y la ciencia en su pureza, este puede ser tu destino. En Cambridge además de la Universidad, puedes encontrar y sumergirte en los antiguos libros de laboratorio de Rosalind Elise Franklin. Es impresionante cómo puedes bucear en ellos y descubrir el momento en que cambió la historia de la biología y aprendimos cómo se empaqueta nuestro material genético, eso que nos hace único y a veces nos predispone para estar o no enfermos. Es maravilloso ese viaje por la historia de la ciencia.

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-Creo que a Islandia o a las Islas Galápagos por la naturaleza que tienen ambos destinos. Seguro que te pueden hacer sentir la naturaleza en su conjunto.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-Un sitio que me ha impresionado mucho es Singapur, la mezcla de naturaleza y civilización es impresionante.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Hago muchos viajes, de 10 a 15 por trabajo, pero en ellos tengo muy poco tiempo de visitar las ciudades.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-No considero que ningún lugar sea especialmente raro, voy siempre con la mente abierta en descubrir nuevos lugares. He estado últimamente en China, donde la cultura es tan diferente a la nuestra, pero lo disfruté muchísimo.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Normalmente voy de trabajo, por lo que tengo todo muy planificado. Solo me quedan un par de horas para visitar las ciudades y ver lo más representativo de cada lugar.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Siempre, cuando voy a los hoteles reviso lo que los viajeros anteriores han incluido en sus comentarios. Te da mucha idea de si el hotel está cerca del centro o de transportes públicos o una visión generalizada del tipo de hotel.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Soy bastante activa, por lo que prefiero viajes en los que se puedan hacer muchas cosas. Aunque es verdad que en algunas ocasiones necesitas hacer ese viaje para relajarte en el que solo quieres disfrutar de la familia y de la tranquilidad.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Me gusta todo. Creo que cada cosa tiene sus atractivos.

-¿Low cost o lujo?

-Low cost. Odio gastar más de lo necesario en visitar los lugares. Al final lo que quieres es visitar la ciudad o la región no el hotel.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-He vivido muchos años fuera de España, por lo que ahora cuando visito lugares fuera de mi país no pienso en quedarme a vivir en ellos. Soy capaz de analizar con mucho cuidado la diferencia entre viajar a un lugar por vacaciones y las dificultades de vivir en él. Cambridge sin embargo lo veo una ciudad fantástica para vivir. Es pequeña pero con cultura, está cerca de Londres.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-Creo que he tenido suerte o tengo mala memoria, pero siempre he encontrado algo diferente o interesante en cada uno de mis viajes.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Me gusta probar las tradiciones de cada lugar e ir a los restaurantes típicos. No es lo más importante pero sí que intento probar la gastronomía típica de cada lugar.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Mi plato favorito es portugués y es el arroz con marisco portugués.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-Hasta cierto punto. Soy bastante poco aventurera en ese sentido. No creo que nunca probara hormigas o platos por el estilo.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta hacer fotos en los viajes familiares y las ponemos en Facebook. En los viajes de trabajo no me da tiempo normalmente a hacer demasiadas fotos.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-El adaptador de enchufes y el ordenador.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-No normalmente intento no pasarme en la maleta, pero si que traigo algo para los más peques de la casa.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-El ordenador seguro, siempre hay algo urgente que hacer mientras estas fuera.