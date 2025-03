Viajar a Madrid cuesta de 22 a 78 euros según el medio que se utilice

Entre 22 y 68. Ese es el precio que tiene en la actualidad viajar entre Badajoz y Madrid, un destino que se ha puesto ... de actualidad desde que comenzó a funcionar el nuevo tren rápido Alvia. El avión, que apenas emplea una hora y 15 minutos en realizar ese trayecto, es el medio de transporte más rápido, mientras que el más barato es el coche compartido, que puede salir por 22 euros.

La opción más veloz por tanto es la aérea, pero también la más costosa, con un precio que va de los 68 euros a los 78 euros en las fechas consultadas para realizar este reportaje.

El número de vuelos es limitado dado que solo hay uno por día. Y durante todo agosto, los martes y sábados no habrá avión.

La segunda opción más rápida, y en este caso las más económica, es el coche. BlaBlaCar ha permitido la posibilidad de que varias personas con un mismo destino puedan compartir vehículo. Esta aplicación permite al conductor repartir los gastos del combustible, sobre todo ahora que ha subido el precio, y a los pasajeros adquirir un billete más económico y rápido en comparación al resto de opciones.

Los precios en Blablacar desde Badajoz oscilan entre los 22 y los 35 euros, con una duración media de cuatro horas. Este martes había alrededor de 25 viajes publicados, la mayoría entre las 16.00 horas y las 20.00 horas.

El problema de viajar en BlaBlaCar reside en planificar con antelación un viaje. Los conductores publican sus trayectos los días previos y son pocos los que lo hacen con semanas de anticipación. Solo se pueden encontrar dos viajes publicados para dentro de un mes, por ejemplo.

El tren es otra de las formas de viajar a Madrid. Los Alvia solamente están disponibles por las mañanas, con una duración estimada de 4 horas y 18 minutos. Aparentemente, este modelo de tren es el que realiza el trayecto en menor tiempo, aunque los retrasos de los primeros días han prolongado la duración del viaje.

Este martes 26 de julio el billete de ida a Madrid costaba 50,20 euros. Para dentro de un mes, concretamente el 26 de agosto, este mismo tren a la misma hora cuesta 18 euros con la promoción comercial que se aplica a un número determinado de plazas.

Existen otros trenes que también comunican con Madrid y hay uno que apenas supera en 10 minutos al Alvia. Se trata del Interciti, que recorre la misma distancia en 4 horas y 28 minutos. Otros emplean 5 horas y 38 minutos. Sus precios oscilan entre 35 y 53 euros.

El autobús es otra de las alternativas más usadas por los pacenses. Los trayectos duran entre 5 y 6 horas. Una opción más larga si se compara con un trayecto en coche.

Los días de diario hay siete viajes disponibles y los fines de semana varían de cuatro a nueve. El viernes incluso hay dos con destino al aeropuerto de Barajas.

En cuanto a las tarifas, se pueden encontrar viajes desde los 32 hasta los 50 euros. También los hay por 37 y 55 euros cuando van al aeropuerto.

Autobús más económico

Este martes el autobús más económico se podía encontrar por 32,94 euros con una duración de 5 horas y 15 minutos; y el más caro por 50,50 euros, con una duración de 5 horas y media.

En estos precios del bus no se incluyen los 3,20 euros de gastos de gestión que acarrea la compra por Internet, que van aparte. Y no existe rebaja si se adquiere el billete con antelación. Para el 26 de agosto los precios no cambian.

El autobús más caro, el de 50,50 euros, sólo realiza un viaje diario y tiene un precio mayor por estar considerado 'multimedia'. En otras palabras, es un autobús premium con pantallas, asientos cómodos o enchufes, entre otras ventajas.

Otras ciudades extremeñas como Cáceres y Mérida tienen opciones parecidas aunque en el caso de elegir el avión la duración del viaje se amplía porque antes de subir hay que desplazarse al Aeropuerto de Badajoz.

El número de viajes en autobús desde Cáceres es similar al de Badajoz. En lo que se refiere a trenes, en Cáceres aumentan las opciones de conectar con Madrid.

En BlaBlaCar las opciones se multiplican si se sale desde Cáceres. Este martes se habían publicado 90 viajes con precios muy competitivos: desde 12 hasta 28 euros. Sin embargo, la realidad no cambia con respecto a Badajoz: tan solo había 2 viajes publicados para dentro de un mes.