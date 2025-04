La Vía de la Plata a 250

Juan José Ramos Vicente (Logrosán, 1960) acaba de publicar su sexto libro. Va de trenes, como los cinco anteriores. Este sexto es una reedición muy ... cuidada y con bastantes añadidos de su segundo trabajo: 'F. C. Palazuelo-Astorga. Una línea estratégica'. Yo añadiría que, además de estratégica, es emocional para quienes hicimos del ferrocarril de la Vía de la Plata la columna vertebral de nuestras vidas.

Por esa línea ferroviaria iba a ver a mis abuelos a Asturias, a pasar los veranos en Candelario, a estudiar a Zamora y Salamanca y, ya casado, también cogía ese tren para enlazar en Zamora con el expreso Rías Baixas. Es más, el día que nació mi hijo, vine al parto en trenes que surcaban esa línea. Naturalmente, cuando llegué, mi hijo ya casi andaba. Es lo que tienen nuestros trenes, lentitud.

Mi hijo nació en junio de 1984. Justamente en esos días, se realizaba un estudio sobre la viabilidad del trayecto entre Astorga y Palazuelo Empalme. Sus conclusiones fueron que la línea no era rentable. Unos meses después, el uno de enero de 1985, se cerraba el ferrocarril de la Vía de la Plata para siempre. ¿Para siempre?

Desde 1985, en el oeste español hay un clamor, a veces en voz baja, a veces vociferante, exigiendo la reapertura de esta línea del ferrocarril, que en su tiempo fue estratégica militar y económicamente y ahora es necesaria económica y socialmente. Ese clamor esta viviendo ahora una etapa de alta intensidad y parece incluso que, por primera vez, se escucha.

Los frikis de los trenes, liderados por Juan José Ramos, autor del libro, entre cuyos seguidores me incluyo (tengo guías de ferrocarriles de los 70 y coleccionaba billetes de Renfe), solemos ser más optimistas que los extremeños en general y valoramos las mejoras que poco a poco van llegando a nuestro ferrocarril. Quizás se deba a que hemos viajado mucho en tren y notamos los cambios, aunque sean pequeños, y a que, reconozcámoslo, aquí en tren no iba nadie hasta que llegaron los bonos gratuitos.

No es que los frikis ferroviarios seamos conformistas y acríticos. Todo lo contrario. En esta contraportada he escrito decenas de artículos desde septiembre de 2013 (y desde 2005 en otras páginas de HOY) criticando duramente nuestra decrepitud ferroviaria, pero como sabemos de dónde venimos, no somos tan derrotistas sobre el hacia dónde vamos.

Juan José Ramos se mostró, durante la presentación de su libro, optimista sobre la Vía de la Plata, pero eso no le impidió denunciar que realmente se cerró en 1985 para que los intercambiadores de Vicálvaro y Fuencarral fueran rentables al pasar por allí todas las mercancías entre Andalucía y el norte en lugar de ir por Mérida, Plasencia y Salamanca.

Como tiene buenos contactos ferroviarios, explicó que el nuevo trazado (250 kilómetros por hora) de la Vía de la Plata seguirá el antiguo trazado hasta Casas del Monte, allí empezará uno nuevo hasta Cantagallo. También será nuevo entre Guijuelo y Salamanca: no irá hacia Alba de Tormes y Arapiles como antiguamente, sino que, paralelo a la A-66, empatará al oeste de Salamanca con el ferrocarril a Fuentes de Oñoro y Portugal. Lo ideal sería continuar hasta Zamora, donde se pueden coger los AVE a Galicia o Medina del Campo y, haciendo un transbordo, llegar a cualquier ciudad del norte.

Fue, en suma, una agradable tarde de trenes. Evocamos el pasado, soñamos el futuro y nos fuimos a casa convencidos de que la auténtica vertebración de la olvidada y despoblada España occidental pasa por la reapertura del ferrocarril de la Vía de la Plata.