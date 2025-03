Los veterinarios y farmacéuticos paran sus protestas tras un principio de acuerdo con el SES

Los veterinarios y farmacéuticos del SES han suspendido las movilizaciones que iniciaron a finales de abril tras haber alcanzado un principio de acuerdo con ... el Servicio Extremeño de Salud.

De este modo, paralizan las concentraciones que tenían previstas para protestar porque consideraban que el SES los ninguneaba y no estaban de acuerdo con el nuevo reglamento del equipo de Atención Primaria. De hecho, este martes ya no hubo concentración en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Así lo ha anunciado el Sindicato Veterinario de Extremadura, que en palabras de su secretario general, Juan Antonio Rol Díaz, explica los compromisos del acuerdo alcanzado.

Según detalla, el SES se ha comprometido a equiparar la retribución del complemento específico de estos profesionales con el resto de trabajadores. Cobran un 20% menos que los médicos de atención primaria y en enero de 2025 pasarán a recibir los mismo. Además, también estudiará el complemento de productividad fija de estos trabajadores.

Asimismo, el SES ha asegurado que cubrirá todas las bajas y en el caso de que no pueda porque no haya profesionales en las bolsas de trabajo, algo que ahora no sucede, abonará las acumulaciones a aquellos empleados que se ocupen del trabajo de un compañero.

Además, entre otros aspectos, el SES también se ha comprometido a renovar la flota de vehículos y a que los veterinarios y farmacéuticos no tengan que atender más localidades de las que ya vigilaban antes como, según indicó el sindicato veterinario, planteaba la Administración en un principio.

Pendientes de que se cumplan los compromisos

El sindicato veterinario ya ha dicho que estará pendiente de que se cumplan los compromisos y, en el caso de que tras las elecciones no sea así volverán a las protestas.

En el ámbito público de esta comunidad autónoma trabajan 224 veterinarios y 151 farmacéuticos. De los 375 profesionales del SES, el 90% trabaja en los centros de salud y el resto lo hace en las direcciones de salud (hay una en cada gerencia de las ocho áreas), así como en los servicios centrales del SES en Mérida.

Su labor diaria pasa por la vigilancia sanitaria en los mataderos de la región, en las actividades cinegéticas y en las salas de tratamiento de carne de caza, así como en todos los establecimientos sanitarios de la comunidad.

Los farmacéuticos, por su parte, controlan los productos de origen vegetal y realizan trabajos en el ámbito de la salud ambiental con el control de las piscinas públicas y de legionella en establecimientos en los que hay riesgo por los sistemas de climatización.

En el ámbito veterinario vigilan todas las zoonosis que se transmiten a través de animales vivos y de vectores.