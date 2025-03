El vertedero de Salvatierra

El desarrollo industrial que decimos querer para Extremadura no es gratis. No era gratis la refinería y no se instaló. No viene gratis la mina ... de litio de Cáceres, hay una parte de la ciudadanía que se opone y ya veremos qué sucede. Lo último es un vertedero de residuos industriales en Salvatierra de los Barros, al que se oponen asociaciones, vecinos y ayuntamientos de la comarca.

Estas polémicas y estos problemas nos deberían abrir los ojos y ayudarnos a decidir qué queremos para el futuro de Extremadura, a sabiendas de que no existen los milagros ni el desarrollo sale gratis. Podemos optar por una tierra paradisíaca, sin ninguna mancha industrial, porque la industria mancha, o podemos preferir una región con desarrollo industrial, pero haciendo sacrificios y sabiendo que vamos a tener que soportar inconvenientes. Lo que no puede ser es querer los huevos y los pajarinos. Es decir, no podemos pretender no tener desarrollo industrial y luego revolucionarnos porque gana más un mecánico en Euskadi que un ingeniero en Extremadura. Mi caso es paradigmático: tengo tres sobrinos ingenieros y los tres ganan un buen sueldo, pero trabajan en Boston, en Dallas y en Madrid. ¿Yo quiero industria y minería? Ni de broma: soy funcionario cerca de la jubilación y egoístamente no me hacen ninguna gracia ni vertederos ni minas. Pero eso sí, no puedo quejarme si no veo a mis sobrinos ni puedo ejercer de tío abuelo. Veamos el caso de Salvatierra de los Barros. En 1791, un informe de la Real Audiencia informaba de que en Salvatierra estaban acreditados 29 alfareros. En los años 60 del siglo pasado, llegó a haber más de 50, superando en número de talleres a Talavera de la Reina. Pero hoy no llegan a la docena. En Salvatierra, al llegar el mes de mayo, los arrieros partían cargados de botijos para venderlos por los pueblos. Llegó a haber 120. Hoy, lógicamente, no queda ninguno. En Salvatierra había gran cantidad de cerdos ibéricos, pero la crisis del porcino supuso un duro golpe para el sector. También era la comarca un emporio olivarero, cuya singularidad y riqueza se está perdiendo pues se arrancan los olivos centenarios para crear plantaciones en espaldera, fáciles de manejar, pero sin el valor añadido del aceite de alta calidad. A pesar de la complicada situación económica, cuando unos portugueses quisieron instalar en el pueblo una fábrica de ladrillos, no se apoyó la instalación porque podía contaminar y no querían recordar el tiempo en que había en el pueblo 26 hornos de leña que convertían Salvatierra en el Londres de los Barros con 'smog' incluido. Y en esto llegó la propuesta de instalar una empresa de reciclado de cartón y papel en un terreno casi sin vegetación ni árboles que fue declarado terreno industrial. La empresa necesitaba unas 90 hectáreas, que fueron compradas prometiendo por hectárea entre 12.000 y 18.000 euros a condición de que la empresa se instale. Luego dijeron que sería una empresa de reciclado de materiales de construcción, pero ahora resulta que será un vertedero de residuos industriales. Tantos cambios no dan ninguna confianza y tanto en Salvatierra como en los pueblos de la comarca, la opinión pública, la que se manifiesta y da su parecer, está en contra del vertedero. Hay una parte que calla porque piensa que dejar el pueblo como está es cercenar su desarrollo. Y entonces volvemos al principio y al problema central de la mina, del vertedero y de cualquier apuesta industrial: queremos industrias en Extremadura, sí, pero no queremos sus molestias cerca de casa. A ver cómo salimos de este lío.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión