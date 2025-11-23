Verónica, la tercera víctima machista, murió atropellada por su pareja en La Codosera

El atropello mortal se produjo la noche del 14 de agosto en La Codosera.

A. B. H. Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

La tercera y última víctima machista registrada en este 2025 en la región hasta el momento murió en La Codosera (Badajoz), una localidad próxima a Portugal, el pasado 14 de octubre. Verónica González, de 46 años, fue atropellada por su pareja, José Manuel Expósito, a pocos metros de la casa en la que vivían y supuestamente a raíz de una acalorada discusión entre el detenido y uno de sus cuñados, con quien supuestamente tenía desavenencias por motivos familiares, entre ellos, temas de herencias.

Presuntamente también el atropello se produjo cuando la mujer se bajó del coche en el que iba con su pareja para mediar y apaciguar el ambiente. Fue él quien avisó a los servicios de emergencia y no mostró resistencia al ser arrestado por parte de la Guardia Civil.

El detenido y la víctima eran vecinos conocidos del municipio, que cuenta con poco más de 2.000 habitantes. No tenían hijos y, según explicó entonces el alcalde de La Codosera, no existían antecedentes ni denuncias previas por malos tratos ni situaciones conflictivas en el ámbito doméstico.

El abogado de José Manuel Expósito dice que lo ocurrido la noche del pasado 14 de agosto fue un homicidio imprudente y ha pedido que el caso pase a la jurisdicción ordinaria al considerar que no es un delito de violencia de género. «No quería matarla, fue un fatídico accidente».

El letrado Alfredo Pereira mantiene que «no hay nada de violencia machista en este caso. De hecho, en el momento en el que se produce el atropello él ni siquiera es consciente de que ha arrollado a su pareja. No lo sabe en ese instante», insiste. «El hombre se encuentra psicológicamente fatal».

Sin embargo, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz, tras escuchar la declaración del detenido, decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un presunto delito de homicidio doloso.

Reporta un error