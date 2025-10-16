Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025

Aunque no se descarta que la muerte de la funcionaria hallada el pasado 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz ... pueda ser juzgado como violencia de género, toda vez que el principal sospechoso pudo tener una relación con ella, oficialmente el de La Codosera sería el tercer crimen machista que se investiga este año en Extremadura.

Anteriomente, el pasado 5 de agosto una mujer de 34 años, madre de cuatro hijos de entre tres y diez años, fue hallada muerta en una nave en Don Benito. La fallecida había estado acogida al sistema de protección VioGén (Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género), aunque en este momento «no había causa activa», precisó la Delegación del Gobierno sobre un suceso que acabó con la detención de un hombre de 41 años que había denunciado el 30 de julio la desaparición de la fallecida.

Anteriormente, a finales de este pasado mes de mayo, María Varela fue la primera víctima mortal del año 2025 por violencia de género en Extremadura. La mujer de 38 años de Aldeanueva del Camino fue asesinada a cuchilladas por el padre de su hijo, Javier Gil, su novio desde la escuela.

Ambos convivían en una casa en las afueras de este pueblo de 700 habitantes del Valle del Ambroz. El hombre acompañó al hijo, de 14 años, a coger el autobús para ir al instituto. Luego regresó a la casa familiar y, media hora más tarde, la Guardia Civil recibió la alerta de dos peregrinos que iban en bicicleta y encontraron muerta a María y a Javier herido por arma blanca. Presuntamente se autolesionó y se tiró por el balcón de la primera planta de la vivienda al patio, donde ambos cuerpos fueron hallados. El hombre sobrevivió. En este caso no había denuncias previas de malos tratos.