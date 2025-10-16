HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Indicación vial hacia La Codosera a la entrada de la localidad. Ángel Márquez
Atropella a su pareja en La Codosera

Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025

Es el tercer caso de violencia de género en la región este año tras el de Don Benito y Aldeanueva

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 16 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Aunque no se descarta que la muerte de la funcionaria hallada el pasado 25 de septiembre en su casa apuñalada y quemada en Badajoz ... pueda ser juzgado como violencia de género, toda vez que el principal sospechoso pudo tener una relación con ella, oficialmente el de La Codosera sería el tercer crimen machista que se investiga este año en Extremadura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  2. 2 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  5. 5 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  6. 6 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  10. 10 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025

Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025