Vergüenzas y orgullos

Hace unos años, coincidiendo con la última campaña de las elecciones autonómicas, escribí un artículo en este mismo periódico en el que mostraba mi fascinación por la vergüenza y su función como mecanismo auto-regulador. Expresaba así mi confianza en los políticos con vergüenza porque pensaba ,¡ingenua de mi!, que esta serviría para imponerles algunos límites.

Debo decir en mi descargo que aquella campaña me pareció extremadamente grotesca y en ese marco de esperpento solo presté atención a esa función de auto-control obviando otras dimensiones que la actual me ha recordado.

No sé si coincidirán conmigo en que esta vez todo está resultando más bronco. De nuevo somos testigos de muchos excesos pero ahora no parecen estar motivados por la falta de pudor y sí por un intento de desprenderse, a través del ataque sin límites, de una vergüenza no manifiesta.

En mi disciplina, la Sociología, algunos autores han estudiado la cadena emocional de la vergüenza y la ira. Se pone el énfasis en la idea de que la vergüenza oculta -la que está escondida- puede jugar un importante papel en los conflictos y en la movilización social. Por citar dos ejemplos, se alude a la humillación latente que precedió a las dos Guerras Mundiales y se señala directamente a los Tratados de Frankfurt y de Versalles entre las causas de la I y la II Guerra Mundial. En el primer caso, sería la humillación de los franceses tras su derrota frente a los alemanes en 1871 la que explicaría, en buena medida, la parte de responsabilidad francesa que hizo estallar la primera guerra. En el segundo, se destaca el papel jugado por la estigmatización de Alemania tras su derrota en la I Guerra Mundial en el ascenso de Hitler al poder.

No se asusten por los ejemplos que acabo de poner. No estoy diciendo que estemos al borde de una guerra. En absoluto, son solo ejemplos de cómo, en ocasiones, la vergüenza negada precede a la ira. También de la utilización del orgullo como vía para tapar aquella y conseguir adhesiones.

La actual campaña está siendo muy agresiva y los insultos y acusaciones graves se repiten sin cesar aderezados con expresiones que, una y otra vez, remiten a la vergüenza y al orgullo. De «derecha acomplejada» hablan unos, de «derecha sin complejos» hablan varios; de «no avergonzarse de ser español» casi todos. Hay quien se siente tan orgulloso de quién es y de lo que representa en política que desafía a una guerra de miradas a su más directo competidor. Asistimos a un sacar pecho constante, a una huida hacia delante en donde la mayor defensa es una ataque que oculte las vergüenzas que solo unos pocos periodistas son capaces de recordar entre tanto ruido. Que no se note, que no se sepa, que se olvide cuanto antes nuestro pasado inmediato y también el lejano. Odiamos a quien nos recuerda nuestras vergüenzas y odiamos a quien nos quita aquello que pensamos que solo nos corresponde a nosotros porque nos sentimos humillados.

Les invito a que en las próximas semanas presten atención a este juego perverso y manipulador de vergüenza-orgullo presente en la campaña. Perverso porque se trata de una estrategia consciente en la que muchos se regodean; manipulador porque desvía la atención de una parte importante de los problemas a los que la política debería atender.