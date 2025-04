Vergeles: «El hospital de Llerena no se está desmantelando» Manifestantes recriminan al consejero de Sanidad la situación del centro y le urgen a abrir la Unidad de Cuidados Críticos

PACO DÍAZ LLERENA. Sábado, 30 de abril 2022, 09:39 Comenta Compartir

Un grupo de manifestantes protestó ayer ante las puertas del hospital de Llerena coincidiendo con la visita que José María Vergeles realizaba al centro para inaugurar la Unidad Docente Multiprofesional Familiar y Comunitaria del Área de Salud de Llerena-Zafra, una unidad formada por 15 tutores de Medicina y diez de Enfermería con una capacidad de formación anual de seis especialistas en Medicina y cinco especialistas de Enfermería familiar y comunitaria. «Una apuesta de futuro» para esa área, según el consejero de Sanidad.

Miguel Ángel Sánchez, portavoz de la plataforma 'En Auxilio del Hospital de Llerena', intercambió impresiones con el consejero de Sanidad a su salida del centro hospitalario en un tenso encuentro. «Entiendo justa sus reivindicaciones y nadie ha dicho que no se vayan a realizar, pero no me parece oportuno decir que se está desmantelando el hospital», trasladó Vergeles a los manifestantes.

Piden la dimisión de la gerente

Uno de los manifestantes tachó de «sectaria» la labor de la gerente del área de salud, a lo que Vergeles contestó que no iba «a permitir que se insulte» a un miembro de su equipo. Después de pedir «respeto», el consejero afirmó que ha recibido «sus múltiples cartas» y «están trabajando para implantar todo lo que están pidiendo».

El portavoz de la plataforma reivindicó frente al consejero de Sanidad la apertura de la Unidad de Cuidados Críticos en el hospital llerenense. «Los enfermeros para montar la Unidad de Cuidados Críticos están formados, pero tenemos un problema de médicos», explicó Vergeles. «Entiendo sus reivindicaciones, pero tienen que entender las dificultades para encontrar facultativos y especialistas que estamos teniendo. Estoy dispuesto a hacerles los contratos más estables del mundo y aun así no vienen», afirmó.

El vicepresidente segundo de la Junta se marchó escuchando gritos de «sinvergüenza» y «Vergeles dimisión» por parte de varios manifestantes, entre los que se encontraban algunos sanitarios. Además, estos también han pedido la dimisión de la gerente del área, Rosa Soria.