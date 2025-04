Vergeles dice que hay 2.631 profesionales más en el SES frente a las quejas de falta de personal

Final de año y momento de hacer balance. Con una huelga de médicos planteada para plena Navidad, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, defiende ... su política de recursos humanos y asegura que ahora hay 2.631 profesionales más en el SES que cuando llegaron al Gobierno en 2015. Son unos datos que ofrece justo en un momento en el que se están produciendo numerosas críticas ante la falta de personal en el Servicio Extremeño de Salud.

El SES, ha dicho, «cuenta con 19.274 profesionales en plantilla, que suponen 2.631 más que cuando llegaron al Gobierno en 2015, sin contar las eventualidades que han surgido en todos estos años».

Con ese dato ha comenzado una comparecencia pública en la que ha defendido su política ante la falta de médicos en el sistema público, algo que ha vuelto a repetir, sucede en todo el país. «Faltan especialistas en todo el sistema nacional de salud. Ha tenido que haber movilizaciones en todas las regiones para que la sociedad interprete que es una realidad en todo el sistema nacional de salud. Llevamos mucho tiempo diciendo que nos faltan especialistas y siempre se ha utilizado el argumento fácil: que los especialistas de aquí se iban a otras comunidades autónomas, y por cierto, eso mismo se dice en otras comunidades», ha apuntado Vergeles en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director gerente del SES, Ceciliano Franco, y la directora de Recursos Humanos del SES, María del Carmen Barroso.

Huelga

Ante las quejas de falta de personal, la sobrecarga laboral y, por consecuencia, una huelga en atención primaria, Vergeles ha abogado por la voluntad de diálogo con los sindicatos. «Llega el momento del sosiego y de hacer planteamientos integrales, que los haremos en la próxima mesa sectorial de sanidad para alcanzar los consensos necesarios. Espero seguir encontrándome con todas las organizaciones sindicales y espero que se solucione la falta de especialistas en el sistema nacional de salud», ha dicho Vergeles, quien también ha matizado que su salida a escena, con una rueda de prensa, no tiene como objetivo evitar una huelga que aún no está convocada.

«Queremos decirle lo que hemos hecho y los hemos hecho con dos años de pandemia. La ciudadanía tiene que saberlo. Esto no intenta evitar nada, sino proporcionar información. Es difícil que pueda hacer ninguna manifestación más que el respeto cuando todavía no sabemos cuando va a ser una huelga y no tengo ninguna tabla de reivindicaciones que me permita saber a que hay que responder», ha afirmado el responsable de la sanidad extremeña.

Vergeles sobre la huelga: «No tengo ninguna tabla de reivindicaciones que me permita saber a que hay que responder»

Sobre la posibilidad de una futura huelga en atención primaria y hospitalaria (Simex ha propuesto paros el 23 y 30 de diciembre y el 5 de enero, así como todos los viernes a partir del 13 de enero), Vergeles dice que, una vez convocada y con la tabla de reivindicaciones, tendrán algo que decir. Si hubiera una convocatoria de huelga, ha dicho, procederían a declarar servicios mínimos y establecerían una negociación.

«Hemos respetado las elecciones sindicales de una forma clara, no hemos querido hacer una defensa de la política de personal hasta después de las elecciones sindicales», ha añadido.

Nuevas medidas

Dice que independientemente de que haya movilizaciones o no, le plantearán una serie de medidas a las organizaciones sindicales en la mesa sectorial de Sanidad. Para eso aún no hay fecha y por ahora, lo ha anunciado se basa en crecer en personal de enfermería y médicos en atención primaria. «Hemos hecho un primer análisis en función del tamaño de los cupos de pacientes priorizando los que más tienen y, en aquellas donde no hay muchos pero sí tienen centros residenciales de mayores a su cargo», ha especificado.

También ha indicado que van a trabajar en la jubilación activa de los profesionales médicos tras la medida del Gobierno con la que podrán compatibilizar su ejercicio con el 75% de su pensión.

Además, ha abogado por incentivar las plazas de difícil cobertura. «Hay que llegar a un pacto de incentivación económica social y formativo», ha añadido.

Asimismo ha defendido fidelizar a los médicos residentes que terminan su formación en Extremadura. «Queremos seguir reconociendo la labor de los que se forman y reconocer el trabajo de los tutores que están a cargo de esos residentes». En ese sentido, Vergeles ha apuntado que el estatuto del tutor, una de las históricas reivindicaciones de los que forman a especialistas en Extremadura, ya está en los servicios jurídicos, aunque no ha especificado la fecha en la verá la luz.

También ha indicado que presentarán una estrategia para generar confianza entre profesional y paciente para evitar agresiones. Por último, ha asegurado que fomentarán «las alianzas estratégicas hospitalarias para que los profesionales cooperen y trabajen con un mayor desarrollo y, en consecuencia, puedan ofrecer una mejor atención.