Vacunas Covid : Vergeles: «Hay que aumentar la cobertura en los menores de 49 años para la tercera dosis»

«Mucho ánimo para la vacunación contra la covid, las ventajas están claras a estas alturas. También está claro que los beneficios superan a los riesgos. Tenemos que aumentar nuestra cobertura en los menores de 49 años para la tercera dosis», ha señalado esta mañana el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Las cifras superan el 80 por ciento de vacunación entre los mayores de 50 años, en concreto el 80,36% en la franja de edad de 50 a 59 años; el 94,50% en la que abarca de 60 a 69; y el 89,03% entre los mayores de 70 años, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad y que corresponden al pasado viernes.

No obstante, a partir de los 49 años, el porcentaje disminuye. De esta forma, se registra el 66,68% entre las personas que tienen entre 40 y 49 años; el 51,05% en el grupo de edad de 30 a 39 años; y el 27,99% en la franja que abarca entre los 20 y los 29 años.

Extremadura lanzó la semana pasada varias convocatorias para la administración de la dosis de recuerdo y en Badajoz y Cáceres está abierta la autocita para mayores de 18 años. Es una herramienta que pone en marcha el Servicio Extremeño de Salud cuando completa la vacunación mediante cita telefónica.

En ambos casos, se puede llamar al 900100737 para solicitar la autocita. El horario es de lunes a viernes desde las siete de la mañana a las diez de la noche; y los sábados, domingos y festivos, de las nueve de la mañana a las diez de la noche. Asimismo, se puede pedir cita a través de la aplicación del centro de salud online y a través de la web Salud Extremadura. En caso de que no haya sido posible a través de estas opciones, se puede enviar un correo a infovacunas.caceres@salud-juntaex.es.

Otra convocatoria abierta es el llamamiento para la tercera dosis en el área de salud de Coria. Se ha convocado a los nacidos en los años 2001, 2002 y 2003 este lunes, martes y miércoles, respectivamente. El horario es de 8,30 a 14,30 horas, siguiendo los turnos por población: de 8,30 a 9,30 los vecinos de Torrejoncillo y Ceclavín; de 9,30 a 10,30 los de Hoyos y Torre de Don Miguel; de 10,30 a 11,00 los residentes en Valverde del Fresno; de 11 a 13,30 horas, los vecinos de Moraleja; y de 12,30 en adelante, a los de Coria.

En Don Benito-Villanueva también se han realizado convocatorisa especiales de rescate para mayores de 18 años de todo el área de salud y que comprende no solo a aquellos que no estén vacunados con la dosis adicional, sino también a aquellos que no han recibido aún la segunda. Hay una este martes en el hospital Siberia-Serena de Talarrubias, en horario de mañana (de 9,30 a 13,30 horas) y otra el miércoles, en el salón ovino de Castuera, también por la mañana.