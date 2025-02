La verbena portuguesa y la verbena española

Fiesta en el pueblo. Del emigrante, de la Virgen, de San Ramón... Vaquillas al amanecer, caldereta popular a mediodía, bailes regionales al atardecer y al ... anochecer, la verbena. Las orquestas suben al escenario y se arrancan con un repertorio de canciones alegres y pegadizas con algún 'agarrao' por el medio para que todos estén contentos. Cuanto más rural sea la verbena, más señoras bailarán juntas un pasodoble sin importarles un pimiento pasar por antiguas.

La verbena es una fiesta transfronteriza. En el Alentejo y Extremadura, en la Beira y en Castilla y León, en Trás-os-Montes, Minho y Galicia, el verano se sustancia en esas verbenas concurridas porque los emigrantes franceses en Portugal y vascos, madrileños y catalanes en la parte española triplican la población y llenan de ambiente el baile.

Se suceden los ritmos machacones y las letras conocidas. Los teclados protagonizan las canciones y los tópicos se repiten cada año en un mundo ajeno a las consignas: bailarinas con poca ropa y mucho desparpajo, animadores guapos, musculosos y pícaros... La verbena sigue siendo un reducto de viejas costumbres, la esencia del Portugal 'castiço' y de la España cañí.

La canción favorita para rematar bodas y graduaciones va de un hombre que mete y saca el coche en el garaje 'gostoso' de la vecina

Pero hay algunas diferencias entre la música que se toca y se canta en las verbenas españolas y portuguesas. Al otro lado de la Raya, hay más romanticismo resumido en canciones como 'O amor não tem idade', que no falta en ninguna fiesta mayor. En España, el perreo en general, 'La gozadera' y el inevitable 'A quién le importa' marcan tendencia. Aunque es al final, en el colofón de la verbena, con la multitud achispada y feliz montando una súper conga, cuando las músicas que suenan en Portugal y en España son diferentes.

En España, ya saben, acabamos las verbenas con 'Paquito el chocolatero', 'El venao' o 'Follow the leader' ('Sígueme, sígueme'). En Portugal, no. Las verbenas lusas, sean alentejanas o minhotas, culminan con la alegre, picante, sugerente y más soez que sutil música 'pimba'. Son canciones en las que no se emplea ni un solo término sexual o procaz, pero las letras son tan evidentes que es casi peor.

El rey de la música 'pimba', el Georgie Dann portugués, se llama Quim Barreiros y cada uno de sus álbumes, puro hit de gasolinera, está lleno de canciones pícaras que cualquier grupo musical que pretenda triunfar en las verbenas ha de llevar en su repertorio. En ese sentido, el país vecino es menos moderno que España. Aquí, acabábamos hace años con aquello de !Una vieja y un viejo van 'p'Albacete' van 'p'Albacete» y a mitad del camino va y se la mete, va y se la mete... La mano en el bolsillo y saca un billete». Era una canción que firmaría Quim Barreiros y entraría de lleno en la categoría 'pimba'.

Ahora, aunque en el repertorio sigan Maluma o Dady Yankee con sus letras cosificadoras de la mujer, acabamos con las inocentes letras de 'Tengo un tractor amarillo' o 'Los pajaritos'. En Portugal, el fin de fiesta es 'pimba' y Quim Barreiros. Canciones como 'Bacalhau à portuguesa' ('Quero cheirar (oler) teu bacalhau Maria, que coisa tão gostosa, nunca cheirei nada igual'), 'A cabritinha' ('Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha') o, sobre todo, la canción con la que acaban los bailes de boda, graduación o fiesta mayor: 'A garagem da vizinha', que cuenta la historia de una vecina separada del marido que ofrece al cantante su garaje ('a garagem é usada, mas teu carro vai gostar') y él acepta y mete el coche y saca el coche 'a hora que eu quiser, que garagem apertadinha, qué doçura de mulher'. Ya saben, música 'pimba', el clímax de la auténtica verbena portuguesa.