Tiempo en Extremadura: Extremadura sufrirá un agosto más caluroso que el de otros años

Con julio tocando a su fin, se desconoce cuáles son las temperaturas que tendremos en agosto. No se sabe si habrá una o varias olas ... de calor, pero las previsiones que se manejan apuntan a temperaturas superiores a la media.

Los modelos indican que seguimos en un entorno de verano con anomalías positivas, es decir, «con tendencia hacia las temperaturas por encima de los valores que le corresponde para la altura del año, por lo que no se descarta una ola de calor», según confirma Manuel Lara, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura.

Si se hace una recapitulación de las temperaturas que ha registrado julio se obtiene un mes bastante caluroso, llegando a rozar temperaturas inusuales debido a la ola de calor. Sin embargo, este miércoles se consiguió después de varios días no tener que activar ninguna alerta.

Lara asegura que aunque no haya alerta, no se debe relacionar con la definición de ola de calor. «Estos niveles de alerta en principio no tienen nada que ver con la definición de ola de calor. Es seguro que hoy es el primer día sin alertas por altas temperaturas desde hace 15 o 20 días, pero eso no significa que la ola de calor haya durado eso».

Es más, el meteorólogo puntualiza que ellos mismos han tenido que cambiar la definición del término de ola de calor por las discrepancias que genera, tanto externas como internas. «Hemos tenido que definir de una manera técnica el número de estaciones que pasa en el percentil 95 una extensión durante equis días».

Según su definición, no pueden saber la duración exacta de las olas de calor, porque se evalúan a posteriori y hasta finales de verano no se ofrecerán los datos exactos. «Sí podemos decir aproximadamente que la ola de calor empezó el 8 de julio y acabó el día 17 en Extremadura, aunque estas sean las valoraciones iniciales. En algunas otras zonas pudo haber sido hasta el 18 y en otras zonas de España comenzó tarde y acabó más tarde», explica.

Además, puede haber un aviso por temperaturas naranjas y no estar inmersos en una ola de calor porque otro de los requisitos que debe cumplirse para que se califique como tal es la duración de, al menos, tres días.

Los días 13 y 14, según asegura el meteorólogo, fueron los más álgidos de la ola de calor. Las máximas estaban disparadas y la mayoría de los récords se superaron en la provincia de Cáceres, aunque no fue el territorio con las temperaturas más altas.

Olivenza es la ciudad que ha batido el récord más notable al registrar el valor más alto de toda la ola con 45.5 grados. En Villanueva del Fresno y Herrena del Duque también se superaron máximas en estaciones, con 44.7 grados y 44.2 grados, respectivamente. Por su parte, Badajoz alcanzó los 45 grados, aunque su récord está en los 46 grados que registró en el año 2018. Una situación similar le ha ocurrido a Mérida, que alcanzó altas temperaturas pero no las suficientes para superar los 46.4 grados de 2003.

Las mínimas más altas se registraron en Castuera con 29.2 grados. La localidad es conocida por temperaturas altas y durante varios días ha superado los 28 grados.

Si se habla del número de olas de calor soportadas desde que empezó el año se contabiliza dos: una en junio y la reciente de julio. Aunque Manuel Lara considera que en mayo hubo un período de temperaturas altas y anómalas para ese mes, pero que no llegan a cumplir con la definición de ola de calor.

El calentamiento global no se puede pasar por alto, porque juega un papel importante en este incremento. En la actualidad, los récords se baten con una frecuencia mayor que hace años. «Si todo permaneciese igual se batiría un récord cada cierto tiempo, pero no con tanta regularidad. Esto ayuda a pensar que todo va encajando si ya desde hace años nos informaban que las olas de calor iban a darse con más frecuencia por este motivo. A lo mejor el año que viene no la hay, pero al siguiente sí», apunta Lara.

Los incendios

Esta ola de calor no ha sido excepcional en Extremadura, sino también en otras zonas de España donde se han superado los 45 grados. De hecho, según confirma el meteorólogo, los incendios en Castilla y León, Cataluña y Málaga han sido indicadores de olas tan persistentes.

Las temperaturas, aunque hayan sido un claro aliciente para que los incendios se originen, no han sido las únicas que los han provocado. También se da una segunda variable, que es la humedad relativa, que tiene una gran influencia porque en las horas centrales del día se encuentran humedades relativas de aire inferiores al 10%. Esta situación, repetida con frecuencia y mezclada con las altas temperaturas, es la que ha provocado grandes incendios forestales difíciles de apagar.

A pesar del gran número de fuegos que se han dado, los fuegos no van a tener repercusión en las futuras temperaturas, según explica el experto. «Éstas influyen en los incendios pero los incendios no influyen en las temperaturas, es al revés lo que propicia el terreno a grandes incendios que luego resultan difíciles de apagar».