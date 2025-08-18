Desde que era niña ha sido camarera de la Virgen de Bótoa, por cuyo rosario pujó el pasado mes de mayo hasta llevárselo emocionada en ... la última romería, justo antes de convertirse en Hermana Mayor. Pilar Alfaro ya pertenecía a la junta de Gobierno de esta hermandad pacense desde veinte años antes. Ahora, con ella al frente, uno de los retos que tiene por delante es captar gente joven. Se trata de la primera mujer en ocupar este puesto en una hermandad cuyo origen está en el siglo XVI.

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Prefiero el otoño porque el calor lo llevo mal de toda la vida.

–¿A qué hora arranca el día en verano, cambia su horario de levantarse durante las vacaciones o duerme más?

–Sobre las 9 de la mañana, solo cambia durante las vacaciones, así que sí, duermo más en esta época.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Ahora hago más deporte que el resto del año porque tengo más tiempo y básicamente lo dedico a caminar.

–¿Aumenta sus lecturas o lee igual?

–Sí, leo más porque tengo más tiempo durante el verano. Procuro elegir novela histórica o alguna biografía.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Participo menos en actividades de todo tipo, ya que contacto más con la naturaleza y el descanso.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–Sí, porque hay cosas que necesitan más tiempo y dedicación, pero procuro que sean pocas. Siempre hay visitas pendientes o cuestiones de mantenimiento de la vivienda como pintar, tapizar...

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–El gazpacho.

–¿Cambia su estilo de alimentación, es de las que se abandona más o al revés, se cuida más?

–Sí, el calor demanda alimentación de platos fríos, ayuda indirectamente a cuidarme.

–¿Echa la siesta?

–Normalmente no, salvo que no haya descansado.

–¿Aguanta bien el calor?

–No, lo llevo como puedo.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia, o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–No sé si más, pero de más calidad, sí. También desaparezco algunas semanas.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Menos, y con gente diferente cuando estoy fuera.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Más en verano. Lo planifico sobre la marcha. Durante el año al estar en varias asociaciones tengo reuniones, pero todo se paraliza entre junio y septiembre, así que tengo más tiempo para hacer cosas.

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano, una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–El embalse del Zújar es el lugar preferente de vacaciones, pero también algunos días los paso en la playa, normalmente en Comporta, Portugal.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–No, la televisión no suelo verla, en mi caso prefiero el cine.

–¿En los días de verano previos a las vacaciones, trabaja menos o más por su profesión?

–En función de la demanda, solo los días previos a las vacaciones si es necesario para no dejar nada pendiente.

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–No, es difícil desconectar del todo, pero al tener más tiempo, el estrés disminuye y las cosas se somatizan de otra manera.

–¿Suele planificar el verano o es más de que se lo planifique la familia, los amigos?

–Sí, en la medida de lo posible, pero me adapto cuando hay un plan familiar o de amigos. Es decir, a veces lo organizo yo y otras veces me lo organizan.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–No porque mi trabajo me gusta, pero sí al horario porque vuelves a tener una alarma.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Sí, me acuesto algo más tarde.

–¿Un día de verano especial que recuerde?

–Cualquiera con mi familia en la playa de Estoril durante la adolescencia cuando iba con mis padres y mis hermanos.