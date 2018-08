EL VERANO DE FÁTIMA GALLARDO | NADADORA «Este verano mi objetivo es poder volver a entrenar después de la segunda operación» Bajo el agua. Fátima Gallardo disfruta en el agua, su pasión. La nadadora pacense fue campeona nacional en 50 y 100 libres y participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el verano de 2016 MARISA GARCÍA Badajoz Domingo, 5 agosto 2018, 09:01

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Este verano mi objetivo es poder volver a entrenar, ya que me operaron por segunda vez en enero de una lesión de espalda.

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-Me gusta tener mis vacaciones planificadas para poder disfrutarlas todo lo que pueda.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-No, la verdad es que no tengo en cuenta la gastronomía a la hora de viajar. Lo que más me gusta es la tortilla de patatas que hace mi madre en casa.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Desconectar de todo. Cuando voy de vacaciones no quiero saber nada de las cosas que me quedan por hacer porque para eso estoy de vacaciones.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones? ¿o prefiere viajar sola?

-Suelo viajar con mis padres, o con mis amigos de siempre.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-Prefiero viajes culturales, la montaña no me gusta como destino de vacaciones.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-No, la verdad es que no suelo ir a fiestas de pueblos.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-Aprovecho para hacer de todo un poco. Sobre todo de ir a sitios que me hagan salir de Badajoz.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tiempo de programas le gustan?

-No, la verdad es que veo poco la tele. Y los programas me dan un poco igual.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, la redes sociales...?

-Desconecto pero sí que estoy pendiente del móvil. Tampoco me gusta desaparecer por completo.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-La siesta intento dormirla siempre, menos cuando me levanto tarde, para poder aprovechar un poco el tiempo.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Normalmente suelo levantarme temprano para ir a la piscina, y también salgo con mis amigos. Hay tiempo para todo.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-No siempre me voy de vacaciones todos los años. A veces no he podido por competiciones en verano... mi viaje favorito fue mi primer festival con mi mejor amiga. Lo pase muy bien allí .

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Supongo que me iría a algún pueblo pequeñito que estuviera cerca de alguna piscina natural.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Cómo me sentí el primer día que fui a nadar. Fue maravilloso.

-¿Viaja por la vida ligera de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-Meto demasiadas cosas en la maleta, por si acaso.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecha?

-Cuando quedé subcampeona de Europa junior en el 100 libres.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Ser constante en mis entrenamientos.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-La sinceridad. Soy una persona que siempre va de frente o al menos lo intento. No me gusta para nada la gente que miente.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-Sí, la verdad es que sí.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-Estos últimos años más competitividad que compañerismo, pero bueno.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿Cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-No. Las que he tomado han sido porque realmente he querido tomarlas y no me arrepiento de ninguna de ellas, me haya ido bien o mal.

_¿Tiene algún proyecto entre manos?

-No, la verdad es que no.