Verano intenso en Plasencia

Mi madre acaba de cumplir los 93 y ha esperado todos estos años para contarme la pasada semana una anécdota sin trascendencia, pero curiosa. Yo ... creía que mis padres me habían concebido en el hotel Alfonso VIII de Plasencia porque alguna vez me habían contado que, yendo de viaje de novios a Asturias, se detuvieron tres días en Plasencia y a los nueve meses nació un servidor. Pero resulta que no era del todo cierto.

El hotel donde me concibieron no fue el Alfonso VIII, sino uno llamado Iberia que ya no debe de existir. Y la culpa la tuvo Franco. Sí porque, según me ha contado mi madre y ha precisado mi padre, ellos iban a comenzar el viaje de novios en el Parador de Mérida, pero, de pronto, el Caudillo decidió visitar la ciudad romana en esas fechas, se anularon todas las reservas en el Parador y la concepción fue en Plasencia.

Será por eso, por culpa de Franco, que me ha quedado cierta fijación por Plasencia, un gusto por la ciudad que me empuja cada verano a pasar allí unos días. Como cuando fui, aún creía haber sido concebido en el Alfonso VIII, me hospedé en ese hotel por aquello de volver a los orígenes y, lo que es la sugestión, me parecía que descender por las solemnes escaleras del establecimiento era como descender por casa propia. En fin...

En Plasencia y en verano, hay un momento mágico: las mañanas en la plaza Mayor. Da gusto tomar allí un café y observar el gentío que sale de la calle del Sol. Como en la ciudad no hay grandes centros comerciales, las tiendas se condensan en esa calle, que las mañanas de verano recibe a compradores y paseantes de las comarcas del norte de la provincia.

El trajín es considerable y el ambiente, desinhibido y cosmopolita, lleno de familias de vascos, catalanes o madrileños oriundas de los valles del entorno. Es muy entretenido asistir a un desfile de peinados inverosímiles, atuendos originales, conversaciones distintas y costumbres inconcebibles para mí, que no para otros, como tomarse un helado con patatas fritas o unos churros con cerveza, cosas que vi por la mañana en Plasencia y en la plaza mientras un matrimonio alemán alucinaba al verme introducir una cucharada de migas en un café con leche.

Por la tarde, naturalmente, me acerqué a ver Las Edades del Hombre. No fue buena idea. Era uno de esos días de calor intenso y con 40 grados, no hay exposición lo suficientemente buena que sea capaz de vencer al agobio. Pero vamos por partes. Primero: comprar las entradas es un trámite sencillo, se expenden en un espacio cómodo, amplio y fresquito situado a un paso de las catedrales y, por lo tanto, de la exposición. Solo un pero: no se podía hacer pis. Nos mandaron al centro cultural Las Claras, donde está la oficina de Turismo, y tampoco se podía hacer pis. Lo solucionamos tomando un agua en un bar, lo cual provocó que, aunque hiciéramos pis, volviéramos a tener ganas al poco rato. Pero dejemos la escatología, que no casa bien con una exposición sacra.

Segundo: la exposición está bien montada, con criterio pedagógico y cronológico y con una selección formidable de obras de arte religioso extremeño y castellano de mucha categoría: está lo mejor. La primera parte es un poco angustiosa si hace calor y el espacio, si hay aglomeración, resulta angosto. Después, los espacios son más amplios y más frescos y en la catedral nueva se paladea sin agobios la belleza. Un aviso: creo que la mejor época para visitar Las Edades llega ahora, con el calor remitiendo. Desde luego, se disfruta mucho y hay momentos intensos de asombro y emoción, incluso si no te han concebido en Plasencia.