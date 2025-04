Un verano sin 'descarzadoras'

En Extremadura, sabíamos que empezaba el verano porque escuchábamos la voz megafónica del tapicero anunciando su oficio. El verano se acababa cuando el melonero voceaba ... su mercancía y el invierno se acercaba con el piconero visitando los barrios y haciendo sonar el claxon de su furgoneta. El afilador ya no 'asubía', sube directamente a las casas, y las sandieras ya no proclaman a voces que las venden a raja y cala. Las viejas costumbres se acaban, sucumben ante la presión de las compras por Internet y de unos repartidores tan silenciosos que te mandan los paquetes por el ascensor.

La megafonía del tapicero era muy castiza. El mejor momento de su perorata era cuando anunciaba que tapizaba 'descarzadoras'. Mientras otros ruidos me desconcentran, incluso me desconciertan, el tapicero me hacía gracia con sus: 'descarzadoras'. Y no lo digo por la erre a destiempo, sino por el destiempo del mueble: ¿quién usa hoy día descalzadoras para quitarse los zapatos?

El afilador es una especie en extinción. Los meloneros tardarán algo más porque tienen garantía de calidad. El piconero también resiste porque no veo yo a los de Amazon repartiendo picón de encina por las casas. Aunque todo se andará.

En el universo entrañable del viejo comercio, los pueblos extremeños son un paraíso, con esas cestas de verduras colocadas en las puertas de los domicilios, avisando de que si llamas, saldrán a venderte hermosos tomates y exuberantes lechugas del huerto familiar. Y luego está el caso de Cáceres y sus vendedores de cerezas callejeros, una de las imágenes que más asombran a los turistas.

Sin embargo, estas costumbres tan tradicionales van a recibir un duro golpe en cuanto se prohíba la vociferante presencia del tapicero en nuestras calles. Un vecino de Cáceres ha denunciado su megafonía estridente, la queja ha llegado al Defensor del Pueblo y todo anuncia el fin de las 'descarzadoras'.

Sin la voz que anunciaba tapices para todo, nos sentiremos raros, como si no fuera verano. Pero entiendo al denunciante. Cuando vivía en Galicia, me desquiciaba la voz de Repollo, un publicista megafónico apodado así por ser hijo de un horticultor. Era un hombre con mucha labia que, con el dinero de un par de huertas malvendidas a un vecino, se compró una furgoneta de segunda mano y un equipo de altavoces nuevecito.

Repollo anunciaba con su vozarrón y sus altavoces propuestas e invitaciones de tiendas. La vanidad de los comerciantes locales se sintió muy halagada al escuchar los nombres de sus negocios paseándose de plaza en plaza y la publicidad de Repollo fue solicitada desde zapaterías, mercerías y tiendas de electrodomésticos.

Repollo ponía voz transida para publicitar las lencerías, voz de falsete para promocionar las tiendas de juguetes y de machote para anunciar los bares. Su timbre formaba parte de la calle y no había día de mercado sin la furgoneta de Repollo atronando. Algunas madres jóvenes y un servidor protestamos porque las voces de Repollo despertaban a nuestros bebés y un grupo ecologista denunció la contaminación acústica.

Pero la táctica de Repollo para defenderse era infalible: buscaba al enojado por la ciudad o iba a su casa. Cuando estaba ante él, lloraba su pena: los hijos hambrientos, el paro perpetuo, la hipoteca pendiente... Al final, exponía una opción muy sencilla: o su voz o la debacle, el paro y el hambre. En conclusión, todo el mundo en la comarca estaba harto de Repollo y de su voz, pero nadie hacía la menor crítica en público. En Cáceres, no han valido ruegos ni penas y este verano nos quedaremos sin 'descarzadoras'.