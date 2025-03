«¿Qué podía hacer, ver la tele? Así que me puse a soldar»

Domador de metales y pensador. Así se define este artista losareño, actualmente residente en Guijo de Santa Bárbara, que crea por propia satisfacción bajo la ... denominación 'CreArte-La Vera'.

«Económicamente no dependo de vender mis creaciones, por lo que no tengo necesidad de estar en el mercado. Cuando se me ocurre algo lo hago y ya está», afirma entre risas.

Su nombre es Carlos Díaz y hace menos de una década que comenzó a desarrollar su arte. Buena parte de su vida, hasta los 48 años, estuvo dedicado a la construcción. Tenía una empresa, con varios empleados, pero por motivos de salud se vio obligado a jubilarse. Problemas en el corazón y arritmias lo imposibilitaron para seguir con la empresa.

INSPIRACIÓN «Me gusta la idea de dar una segunda vida a los materiales. Pero a la vez también quiero que la escultura diga algo»

«Y claro, después de una vida tan activa, te jubilan y te ves parado, todo el día en casa. ¿Qué podía hacer, ver Telecinco? Se me caía el mundo encima», rememora.

Fue entonces cuando decidió bajar al garaje y empezar «a entretenerse» con una inquietud que ya le venía de casi treinta años atrás. «Un amigo y yo camperizamos una Renault express y nos fuimos a recorrer Portugal», recuerda.

A pesar del tiempo transcurrido (ahora tiene 56 años) sus recuerdos son nítidos. «Llegamos a Óbidos y allí vi una escultura de un escorpión, hecho con chapas. Pensé que algo así tenía que hacer yo, algún día...».

De ahí que, aprovechando ese giro que dio su vida, optase por ponerse a soldar. Su primera obra, 'Persecución' (un martillo corriendo detrás de un clavo), ya sentó las bases de su trayectoria, alegre y siempre buscando despertar una sonrisa, y por qué no unas carcajadas, entre los demás.

ORÍGENES «Con imaginación, tornillos, tuercas, piezas de automoción, y algo de creatividad nace Cre-Arte»

Algo así debió ocurrirle al propietario de una ferretería en Santander, que acudió a la feria Recíclate de Torrelavega, donde Díaz exponía invitado por la organización. «Le gustó tanto que me pidió permiso para hacer de la escultura el logotipo de su ferretería. De hecho, he tenido que hacer una réplica de la misma para que la instalase en su fachada».

Desde entonces han transcurrido casi nueve años, en los que ha ido perfeccionando su técnica, creando todo tipo de figuras y alegorías, a partir de material reciclado.

«Me gusta la idea de dar una segunda vida a los materiales. Pero a la vez también quiero que la escultura diga algo, por ella misma y por el nombre que las pongo».

En su haber cuenta con más de 250 obras, ha asistido o protagonizado cerca de medio centenar de exposiciones y participado en el concurso 'EscombrARTE', en Segovia, donde llegan obras en material reciclado de todo el mundo. «Y la verdad es que no suelo quedar en mala posición», celebra.

Entre sus creaciones, recuerda con especial cariño no solo la primera, sino el 'Homenaje al agua', ubicada en la plaza Don Antonio de Guijo, consistente en un caldero del que brotan tornillos simulando ser agua. O 'La puerta de entrada a la naturaleza', ubicado en la senda que va al charco El Trabuquete, de la misma población, y que busca concienciar a los visitantes para que cuiden el medio ambiente.

Buena parte de las piezas creadas por Díaz están presentes en su página de Facebook, donde queda patente su originalidad y el amplio abanico de temas que toca este artista autodidacta. Ya lo dice en su propia web: «Con imaginación, tornillos, tuercas, piezas de automoción, y algo de creatividad nace Cre-Arte».