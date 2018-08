Las ventas de coches diésel se frenan y los de gasolina acaparan ya el 45% Una cliente, junto a un comercial de Gedauto en Mérida, mirando un turismo. :: brígido El año pasado las matriculaciones de turismos de gasoil casi doblaron a las de gasolina, pero la tendencia ha cambiado CELESTINO J. VINAGRE Sábado, 4 agosto 2018, 08:29

Hace tres años, en 2015, la diferencia entre los turismos y todoterrenos diésel y los de gasolina era abismal en Extremadura. Había tres veces más de diésel (9.035, 75% de las ventas) que de gasolina (2.948). En 2017, el porcentaje del diésel ya bajó al 65% respecto al total. Y en lo que va de año esa diferencia se ha reducido todavía más y solo se han matriculado 734 vehículos más de gasóleo (4.072, 55% del total) que de gasolina (3.338, 45%). Esa diferencia se estrecha más. Tanto que se acaba de conocer que en España la demanda de vehículos diésel para particulares cayó un 31% en julio pasado y los diésel solo supusieron un 20% de las adquisiciones al acabar el mes pasado.

El escándalo originado por el trucaje de vehículos diésel en Alemania para evitar superar el límite de emisiones contaminantes abrió el declive del diésel y cambió en parte la mentalidad de los consumidores respecto a los vehículos que usaban este tipo de combustible. El hecho de que ya no hay grandes diferencias para el bolsillo del comprador entre un tipo de vehículo y otro suma también para que cada vez se vendan más vehículos de gasolina.

«La distancia es cada vez más corta», relata Javier Martín, gerente del concesionario Gedauto en Mérida, que trabaja con al menos cuatro marcas automovilísticas distintas.

El sector defiende que los nuevos coches diésel contaminan y consumen menos

«La estadística lo dice así pero no se puede olvidar que los motores diésel son muy importantes y no pueden desaparecer. Otro asunto es que el contexto actual no favorezca en nada al diésel. Se le está demonizando», agrega José Antonio Polo, colaborador de HOY y experto en Tráfico.

Polo admite, de antemano, que el caso de la manipulación de vehículos por la alemana Volkswagen empezó a sentar las bases para una caída en desgracia de los diésel, a pesar que los fabricantes inciden en sus bondades.

«Se está produciendo un desplazamiento de las ventas hacia los coches de gasolina. Ese es el cambio y no tanto hacia los híbridos y menos hacia los eléctricos», tercia en el debate Javier Martín. «Antes el 90% de lo que se vendía era diésel (ahora, como se ha referido, el porcentaje se queda en el 55%). Me da que esta tendencia no es ocasional sino que viene para consolidarse», agrega.

Precio igualado

Para el gerente del concesionario de la capital extremeña hay otro factor clave a la hora de explicar ese «desplazamiento». Ya no hay mucha diferencia entre diésel y gasolina, sostiene. «Estamos hablando quizás de 500 o 700 euros. Si a eso le sumamos que parece que ahora el diésel tiene mala fama, todo se explica mejor», concluye Martín.

En el conjunto de España, los vehículos de gasóleo han perdido en julio 13 puntos en la cuota de mercado de ventas de vehículos respecto al mismo mes del año pasado, indican desde Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

Raúl Morales, de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales, aporta más números. Señala que las adquisiciones de coches diésel por familias y particulares cayeron un 31% en julio, y su peso ha caído a sólo un 20% de todas las matriculaciones hechas en este canal de comercialización.

En los otros dos canales, el de empresas y el de alquiler, el diésel todavía mantiene el tipo, aunque también nota la desaceleración. «Está claro que el clima creado alrededor de esta tecnología ha tenido un impacto inmediato y muy negativo en la percepción que tiene el comprador», añade.

José Antonio Polo habla de «demonización» del diésel y recuerda que sigue siendo necesario. Si se cumplieran las palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que los diésel tienen los días contados, «los arcaicos ferrocarriles que deambulan por Extremadura dejarían de existir. También los camiones, autobuses, furgonetas de reparto, ambulancias, vehículos de bomberos y agrícolas...».

Cree Polo que el debate puesto ahora sobre la mesa y que perjudica a los vehículos diésel es cuestión de dinero. «El fondo de la cuestión es aumentar los ingresos a las arcas del Estado, subiendo los impuestos de hidrocarburos para igualar el gasoil a la gasolina», subraya. No es verdad que el diésel contamine más. «No es el diésel, son los coches viejos», enfatiza.

El 80% de las emisiones proceden de vehículos de más de 10 años. Y en los últimos 15, los límites de emisiones de NOx (un gas contaminante) y de partículas para los motores Diésel se han reducido un 84% y un 90% respectivamente, especifica Anfac.

Actualmente los vehículos diésel tienen «prácticamente» las mismas emisiones de NOx que los de gasolina y además ya se están aplicando los ensayos en condiciones reales de circulación. Consumen un 25% menos y emiten un 15% menos gases efecto invernadero que los vehículos gasolina.

Para Noemi Navas, de Anfac, las manifestaciones sobre el diésel están provocando una caída en picado de las ventas. «Esta reducción tan drástica puede tener un severo impacto en la industria, además de la incertidumbre que se está generando en el cliente», finaliza.

Además, el inminente cambio de normativa europea preocupa. El 1 de septiembre entra en vigor el nuevo protocolo de homologación de emisiones WLTP para adaptarse a las estrictas normativas que casi todos los países están aplicando para conseguir una movilidad más eficiente y menos contaminante.

Se trata de las nuevas pruebas a las que se someten todos los vehículos nuevos. Incluye exámenes mucho más complejos y adaptados a la realidad. Provocará que las cifras de consumo y emisiones homologadas suban significativamente. Con ello aumentarán los impuestos de los coches nuevos comprados a partir de septiembre y, por tanto, sus precios.