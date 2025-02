Las ventas de cava y turrón crecen en noviembre y auguran un buen final de año

Una cosecha mejor de lo que se podía esperar en la DO Cava

300 millones de kilos de uva de las variedades que están dentro de la denominación de origen Cava, 11,5 millones de ellos en Extremadura. La DO del espumoso nacional ha hecho balance de la vendimia pasada y, a pesar de los malos augurios por una cosecha baja, la realidad no ha sido esa. Al mismo tiempo, indican desde el sector, se ha pagado un precio que sin ser tan elevado como el de hace años satisface medianamente a industriales y viticultores. Los 300 millones de kilos de uva superan con creces los contabilizados en 2020. La vendimia 2021 será recordada además por ser la primera en la que las bodegas pueden distinguir sus vinos por el territorio de origen de las uvas, tras la entrada en vigor de las zonas y subzonas aprobadas por el consejo regulador de la DO. La norma distingue tres zonas de producción definidas: Comtats de Barcelona, Valle del Ebro y Viñedos de Almendralejo, otras siete subzonas.