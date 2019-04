La ventana

CUANDO los cañones lograban abrir brecha en una fortaleza asediada, sus moradores se barruntaban el preludio del fin. El edecán del enemigo llegaba entonces con los pliegos de la capitulación bajo el brazo y más les valía acatarlos sin rechistar, si no querían que un batallón de bigotudos granaderos asaltara los muros rebanándoles las tragaderas, vilipendiando las honras y quemando las haciendas. Durante mucho tiempo la brecha fue equivalente de conquista a mayor gloria de emperadores, así como de muerte y desolación para completa desgracia de súbditos y feudatarios.

Shakespeare, que tenía mucho tirón en el género de la tragedia, quiso cerrar la tetralogía de los Lancaster con este recurso y abrió su Enrique V con el cerco de Harfleur. Plantó al monarca al frente de los 30.000 arqueros que hizo desembarcar en las costas de Normandía para dar carpetazo a la Guerra de los Cien Años que asolaba Europa, arengándoles a tomar la plaza con épicos y memorables versos: «¡Una vez más en la brecha, queridos amigos, una vez más! O cerremos el muro con nuestros muertos ingleses». Menos mal que la guarnición tuvo a bien rendirse sin dar pábulo a que aquel enajenado practicase tamaña carnicería con sus propias mesnadas, ya de por sí reducidas una tercera parte por culpa de la disentería.

La cita viene al caso porque al menos desde el conflicto en el que se enquistaron Capetos y Plantagenets hace más de 600 años, una brecha venía siendo el roto por el que se te colaba el enemigo en casa. Bien que lo sabían nuestros abuelos que, de combates y asaltos iban sobrados por estos contornos fronterizos, hasta que una buena mañana despertaron al clamor de la piqueta sobre los baluartes. Fue el día en el que la Poliorcética sucumbió en el despacho de un concejal de urbanismo y el perenne olor a pólvora de los muros dio paso a los torrentes de asfalto que, dicen, liberaron la urbe del corsé que la estrangulaba. Bendecidas por la modernidad, luminosas avenidas cubrieron entonces los glacis, fosos y revellines que antaño garantizaban la seguridad de los hogares. Porque, paradojas de la vida, no fue necesario invocar al temible dragón artillero para que derribara la poderosa coraza de sillares que hasta entonces limitaba el crecimiento de la ciudad: bastó la voluntad de sus habitantes. De repente estos abrieron ventanas al futuro y comenzaron a conjugar voces tales como libertad, convivencia y compromiso.

Esbozo con ilusión estas primeras 500 palabras que forman el marco desde el que podemos mirarnos a los ojos. Porque si la ventana es la abertura que aproxima el diálogo y hace fluir el debate, crítico a la actualidad e indulgente con las resiliencias del pasado, la brecha bien puede ser el humilde boquete desde el que aunar posturas en el muro de la discrepancia. Me gustaría tener la pluma de Shakespeare, pero el caletre no me da más que para decirle que esta brecha también es una ventana. Una ventana dispuesta a su servicio.