HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer compra mascarillas y un test de gripe y covid en una farmacia de Cáceres. Hoy

La venta de test para detectar covid y gripe se dispara un 50% en Extremadura

Los farmacéuticos indican que a finales del verano ya hubo un repunte y ahora el incremento es mayor; también despachan mascarillas, pero los geles hidroalcohólicos ya son cosa del pasado

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:02

Comenta

Los farmacéuticos coinciden. La venta de test para detectar covid y gripe en Extremadura se ha incrementado un 50% en las últimas semanas. Ante ... la duda, se sigue recurriendo a las boticas, donde también han registrado un aumento considerable de peticiones de mascarillas. Sin embargo, la dispensación de geles hidroalcohólicos parece ya ser cosa del pasado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta suprime el teletrabajo durante las jornadas de paro convocadas por USO
  2. 2 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  3. 3 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  4. 4

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  5. 5 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  6. 6

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  7. 7

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  8. 8 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  9. 9 El Mérida desquicia al Castilla
  10. 10 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La venta de test para detectar covid y gripe se dispara un 50% en Extremadura

La venta de test para detectar covid y gripe se dispara un 50% en Extremadura