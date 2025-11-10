La venta de test para detectar covid y gripe se dispara un 50% en Extremadura

Los farmacéuticos coinciden. La venta de test para detectar covid y gripe en Extremadura se ha incrementado un 50% en las últimas semanas. Ante ... la duda, se sigue recurriendo a las boticas, donde también han registrado un aumento considerable de peticiones de mascarillas. Sin embargo, la dispensación de geles hidroalcohólicos parece ya ser cosa del pasado.

«Con el principio del otoño ya notamos un aumento del 30% en la venta de test que discriminan entre gripe A y B, y covid. Ahora se ha disparado un 50%», indica Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

En Cáceres, más de lo mismo. «Si en verano la venta fue anecdótica, a partir de octubre ya notamos un pico y ahora el incremento es de un 50% y se espera que vaya a más», apunta Elvira Mateos, titular de una oficina de farmacia en Cáceres desde hace más 20 años.

«Con las mascarillas, el porcentaje de incremento es el mismo, un 50%. No sucede igual con los geles hidroalcohólicos. La gente ya opta más por el lavado de manos y no por estos productos», afirma Venegas, quien indica que pese a que la gripe en esta temporada circula más que el coronavirus, «la gente sigue teniendo más respeto a la covid».

De hecho, cuando atienden en la oficina de farmacia, los usuarios suelen preguntar más por la posibilidad de un contagio de covid-19 que de gripe, aunque optan por comprar el test combinado de varios virus, el que discrimina la gripe A y B y el coronavirus mediante una muestra de la mucosa nasal, para salir de dudas.

«El más recomendado es el que toma la muestra de la nasofaringe, aunque el de saliva también lo utilizan muchos niños», comenta Venegas. Y precisamente por proteger a los más pequeños y mayores, es decir, a lo más vulnerables ante las infecciones respiratorias, hay quien recurre a los test, aunque en algunos casos solo se trate de un simple catarro.

«En cuanto notan ciertos síntomas optan por comprar el test para proteger al entorno», indica Mateos, que considera que los extremeños están más concienciados que antes de la pandemia de coronavirus que estalló en el año 2020.

Contagios

De hecho, ese incremento de venta de test y mascarillas se relaciona más con la prevención que con un claro aumento de casos. Es más, Extremadura registra una tasa de covid cero en la primera semana de noviembre, según el último informe de vigilancia centinela de infecciones respiratorias agudas del Servicio Extremeño de Salud.

«La tasa de incidencia de covid-19 en Atención Primaria se sitúa en cero casos por 100.000 habitantes», dice literalmente el estudio realizado por el SES. La semana anterior la tasa estaba en 16,08 contagios teniendo en cuenta este sistema que analiza las infecciones respiratorias agudas (gripe, covid y virus respiratorio sincitial) a partir de 52 puntos de notificación distribuidos por la comunidad autónoma que vigilan a una población de 52.611 personas. El análisis microbiológico de las muestras se realiza en los laboratorios de Microbiología del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres y el Universitario de Badajoz.

La tasa en los menores de un año, el grupo que más preocupaba la pasada semana, pues se registraron 490 casos por cada cien mil habitantes, se ha reducido también a cero, como en el restos de edades.

La tasa covid cero no significa que el virus haya dejado de circular, según indican expertos como el virólogo José Antonio López. «El virus sigue. Es cierto que la incidencia en España es muy baja, pero me sorprende esa tasa y quizás sea por la recogida de datos de la propia Administración y en la próxima semana acumulen los contagios de de varios días», apunta antes de aludir a la gripe.

En cuanto a esa infecciones respiratoria, se espera que la incidencia aumente considerablemente dentro de dos semanas y alcance su pico en enero, tal y como sucede otros años. «Entramos en fase de celebraciones y reuniones de mucha gente en lugares pequeños y habrá un repunte», explica López.

La tasa de gripe por cada cien mil habitantes actualmente es de 11,6 contagios por cada cien mil habitantes, la mitad que hace una semana. El grupo que más sigue preocupando es el de los menores. La mayor incidencia se entre los cinco y los 14 años, con 92,7 casos.