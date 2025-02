La venta de bombonas de butano baja en la región un 65% en 25 años

Este martes, día 5 de noviembre, no habrá reparto de butano. Tampoco se llevarán botellas a domicilio el 13, el 21 y el 29 de este mes; y ya en diciembre, los días 5, 11 y 23. Son las jornadas de huelga que ha anunciado ... en toda en España la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados del Petróleo (FEDGLP). Se debe a que apenas tienen margen de ganancias repartiendo bombonas de butano, un recurso para calentar cocinas y casas que, aunque está en declive por la competencia de la electricidad y el gas natural, todavía resiste en muchos hogares. «El problema es que antes iba el camión a un piso de viviendas y dejaba allí diez o doce bombonas y ahora hace el mismo trayecto para dejar cuatro. El coste es el mismo y la ganancia mucho menor», resume de manera gráfica Javier Rodríguez-Arbaizagoitia, director gerente de Tuexsa (Transportes Unidos Extremeños S.A.)

En Extremadura es esta la empresa que va a las factorías de Huelva, Puertollano (Ciudad Real) y Pinto (Madrid) a por el gas y después lleva en camiones todas las bombonas de butano y propano hasta los distribuidores que acuden a los domicilios, por lo que también le puede poner cifras a la evolución del sector. Si en el año 1999 se movieron en Extremadura 5,4 millones de bombonas de butano, en el año 2011 ya fueron 3,3 millones y el año pasado la cifra bajó por primera vez de los dos millones, con 1,9 bombonas repartidas por la región. Esto significa un descenso del 65% en 24 años. Dicho de otro modo, si hace dos décadas y media se vendían tres botellas, en la actualidad se vende una.

Se puede decir que la bombona de butano y propano le ganaron terreno al carbón, pero ahora el gas natural y la electricidad se lo han ganado a estas bombonas. Como se puede intuir, el frío es el gran aliado de quienes hacen negocio con este producto, por eso en los meses de invierno triplica su demanda, afirma González-Arbaizagoitia.

Pese al descenso del consumo en toda España, en Extremadura se ha ido notando menos por dos razones: menos renta per cápita, menos infraestructura fija de gas y más dispersión de su población. Y es que el perfil de quienes usan bombona de butano es el usuarios que viven en pueblos porque no llega el gas natural. «Suelen usarla personas de renta media-baja porque cuando hay pocos recursos económicos la gente se va a lo barato y sabe que te vas a gastar 15 euros, ni más ni menos y solo gastas lo que usas, no como con el gas natural que pagas el alquiler de equipos y la red aunque no la utilices».

Pero antes de llegar al cliente es el distribuidor, que se pone en huelga a partir de este martes, es el último eslabón de la cadena. Se trata de pequeñas y medianas empresas, y en Extremadura son una docena las que cubren toda la geografía regional. Y su problema es que el precio de la bombona lo regula el Estado por orden ministerial y es tan bajo que no cubre sus costes. Ahora mismo la bombona de butano de Repsol, que copa el 80% del mercado, cuesta 15,93 euros. La revisión de precios se basa en un sistema automatizado regulado desde 2015, que se ajusta en función de varios factores económicos, como el tipo de cambio euro-dólar y la cotización internacional de materias primas como el propano y el butano.

«No hay margen»

«No puedes vender por encima de este precio y si los costes te suben no te queda margen», razona el gerente de Tuexsa, que calcula que el distribuidor le gana en torno a tres euros por botella, pero llevarla al cliente cada vez le cuesta más. Una alternativa es desregular el mercado, como en otros países. En Portugal es libre y el precio sube hasta los 35 euros por bombona. «El cambio es que si desregulas el precio van a entrar más competidores porque habría margen», expone Rodríguez-Arbaizagoitia

Hay que saber que la huelga cancela el reparto a domicilio, pero se pueden adquirir las botellas en estaciones de servicio y almacenes. Entre las principales reclamaciones de los distribuidores al Ministerio de Transición Ecológica, y a las principales operadoras, la FEDGLP afirma que no han respondido hasta la fecha a las peticiones reiteradas de una retribución que cubra los gastos reales del reparto a domicilio.

La federación calcula que serían seis millones de hogares los que se verían privados de la energía, esencial para calentar sus hogares y cubrir el resto de las necesidades energéticas diarias.