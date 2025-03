«No he vendido ni un libro con el bono cultural del Gobierno, por ahora es un fracaso»

Carlos Cascón, librero en Mérida, se adhirió como establecimiento participante en el bono cultural joven con el que el Gobierno está dando 400 euros ... a quienes cumplen 18 años para canjearlos por productos culturales. Lo vio como una buena iniciativa, pues supondría una oportunidad de negocio en un público que normalmente no gasta tanto en libros, cine, espectáculo o videojuegos, por ejemplo. Sin embargo, después de varios meses en funcionamiento, no ha sido lo que esperaba.

«Todavía no he podido vender ningún libro con el bono cultural joven del Gobierno; por ahora es un fracaso», asegura Carlos, que es el dueño de la librería papelería Cascón Chito, en la capital emeritense.

«Ahora mismo tengo ocho operaciones sin hacer porque no se ha podido por problemas técnicos y me han rechazado unas 40, así que he perdido medio centenar de ventas», lamenta.

Lo que le está sucediendo a este extremeño no es un caso aislado, sino que gran parte de los establecimientos de la región que están adheridos a esta iniciativa que se planteó como una de las medidas estrellas del Ministerio de Miquel Iceta aseguran que han tenido problemas para que los jóvenes puedan pagar con el bono cultural en sus negocios. A ello se suman trámites lentos, poca comunicación y mucha documentación.

Lo confirman también en la librería La Puerta de Tannhäuser, con sede en Plasencia y en Cáceres. Su dueño, Álvaro Muñoz, explica que se trata de un problema con los códigos de las terminales punto de venta (TPV) de algunas entidades financieras que tienen que asignarse específicamente para canjear el bono cultural que adquieren los jóvenes.

«Hasta hace una semana nosotros no hemos podido canjear el bono por ningún producto en nuestra librería de Cáceres, pero ya lo hemos solucionado», explica Álvaro, que pese a los errores iniciales, considera que «es una buena iniciativa».

Eso sí, para ello han tenido que contactar con el Ministerio de Cultura en varias ocasiones, algo que ya ha hecho también Cascón. «He llamado seis veces. Cuatro de ellas ha sido imposible contactar y en dos me han atendido y reconocido los fallos que se están dando, pero sigo sin solución», comenta Cascón.

Por su parte, el Gobierno ha indicado que ya está trabajando en intentar solucionar los problemas técnicos que se han dado en los primeros meses de vida de esta iniciativa y para 2023 hay una partida de 210 millones de euros destinada a este asunto.