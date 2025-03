Vender vacas en El Rodeo

Cuando mi mujer se matriculó en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz, el primer día de clase sus compañeros le preguntaron que si tenía ... muchas fincas. Ella, siempre irónica, respondió que la única tierra que tenía era la de un par de macetas que se había traído de casa. Los varones del aula, incapaces de creer que en 1975 una mujer quisiera ser ingeniera, le aclararon la razón por la que se había matriculado: «Tú, lo que buscas aquí no es un título, sino un novio rico».

Que no buscaba un novio rico, sino graduarse en lo que le gustaba, se demostró cuando se fijó en mí, que, como avisaban algunos de sus parientes: «¡Es manco y de letras!». Cuando iba a verla al pueblo donde estaba destinado su padre, los vecinos tampoco entendían aquella relación entre una ingeniera entera (a veces, en los supermercados, las cajeras miran a mi mujer disimuladamente por ver si está completa o le falta algo) y una discapacidad filológica. Pero en los pueblos siempre encuentran explicación para todo y corrió el rumor de que servidor era un rico de Salamanca.

Naturalmente, yo estaba encantado con aquel chascarrillo y ponía cara de rico de Salamanca. Debía de salirme bien porque empezó a especularse con que mi riqueza no era corriente y moliente, sino de ganadería brava. Y bueno, ni era rico, ni era de Salamanca, pero bien cierto es que mi padre tenía en las tierras ceclavineras de mi abuelo unas vacas y unos chotos, que nunca le dieron un duro, pero lo entretenían mucho.

En aquel entonces, hablamos de los años 70 del siglo pasado, lo del campo era trabajoso, pero sencillo: los animales comían, crecían y se traían en mayo o septiembre a la feria de Cáceres donde, en El Rodeo, mi padre vendía un par de terneras, cobraba en mano y punto. Burocracia cero. Era todo tan fácil y antiguo que, según mi suegra, se calculaban los precios en reales y se medía la producción en celemines. Una cosa muy de cuento infantil.

Antes de entrar en la Unión Europea, mi padre se deshizo de las vacas porque, desde su puesto en la Cámara Agraria Provincial de Cáceres, intuía que la situación se iba a complicar. Y se complicó por un lado, pero mejoró por otro. Llegó la PAC y con ella, poco a poco, se fueron estableciendo controles para que las subvenciones europeas llegaran donde tenían que llegar evitando fraudes y trampas. En casa, entre febrero y junio, la chica de las macetas vivía en tensión máxima porque estaba todo el día rellenando 'pacs' para sus 'clientes'. Y cada año más tensión porque Europa complicaba el papeleo con el fin de controlar los fraudes.

Mi mujer me contaba anécdotas como la del señor que se enfadó cuando le prohibieron enseñar sus vacas a sus nietos porque en su finca anidaban avutardas. Insultó enfadadísimo a los guardas, pero no dejó de cobrar la subvención por tener sus tierras en zona protegida. O cuando los agricultores tenían unas hectáreas de dehesa y Europa no les computaba el terreno bajo las encinas creyendo que ahí no había flora, como si las encinas fueran eucaliptos. Eso se solucionó en tiempos de la consejera Begoña García.

Recuerdo una pequeña quesería artesana donde la quesera se gastó más en dos baños con ducha para hombres y mujeres que en la propia quesería. Esa exigencia insensata, que solo regía en España, también se eliminó. Pero otros controles y papeles, que rellenan más las organizaciones agrarias que los agricultores, siguen vigentes porque el 35% del presupuesto de la Unión Europea se destina a la política agraria y es difícil retornar a los tiempos en que mi padre llevaba dos chotos al Rodeo, cobraba en mano y burocracia cero.