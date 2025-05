Ya se venden en las farmacias extremeñas los test que distinguen entre gripe y covid

Ya están en la farmacias extremeñas los test de autodiagnóstico que detectan, y distinguen, la covid de la gripe. Como es una mejora del ... test de antígenos que ya existía este nuevo producto sigue sujeto a los precios marcados por el Gobierno y cuesta lo mismo, 2,94 euros.

El sistema es muy parecido pues la caja contiene su hisopo para introducir por la nariz y un suero con un reactivo que reacciona si la persona tiene el anticuerpo que lucha contra esa enfermedad. La diferencia respecto a los anteriores test de autodiagnóstico es que dispone de dos pocillos, uno para identificar el covid y otro para la gripe, ya sea de tipo A o B. El resultado, igual que los anteriores, se conoce a los quince minutos de aplicar las gotas en sendos pocillos.

«La principal ventaja que tiene es que antes cuando una persona tenía síntomas asociados a la gripe (dolor de cabeza, la fiebre, la congestión o malestar general) se hacía el test para ver si tenía covid o no, y si este daba negativo dudabas sobre si tenías un constipado o bien te preguntabas si no tenías carga viral suficiente como para dar positivo, así que te quedaba esa duda y a los dos o tres días te lo volvías a hacer. Ahora no, ahora te indica si tienes covid o gripe, y en el caso de tener gripe tampoco conviene acercarse a otras personas, sobre todo si son mayores», según explica Cristina Gervasini, tesorera del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz.

En su opinión, una mejora de estos nuevos test (en este caso de la marca Genesis) sería que, además de diferenciar entre covid y gripe, distingue entre la gripe A y B, ya que la primera es mucho más contagiosa y peligrosa para las personas inmunodeprimidas.

En su caso, añade esta farmacéutica de Badajoz, ella dispone de los test para gripe y covid desde hace dos días, pero apenas se han vendido. «Se les ofrece a quienes piden un test de autodiagnóstico de covid, pero pienso que aún no los piden porque estamos en verano todavía y hay pocos casos de gripe, más adelante se venderán más, cuando empiecen los contagios de principios de curso», prevé.

Hay que saber que por primera vez desde la primavera de 2020 las clases se iniciarán sin restricciones o medidas de seguridad ante contagios, como mascarillas o distancia entre alumnos.

El covid sigue y la gripe vuelve

En estos momentos, en Extremadura los casos nuevos de covid notificados en la última semana fueron entre los mayores de 60 años fueron de 177, según los datos del Ministerio de Sanidad.

En cuanto a la gripe, después de un año sin apenas infecciones de este tipo debido al uso habitual de mascarillas, en este año volvió. Entre diciembre de 2021 y junio de 2022, esta enfermedad había dejado en la región nueve fallecidos y 120 ingresados en hospitales.

Además, lo hizo de una manera poco habitual e inesperada, y es que se registraron infecciones durante meses en los que no es normal una alta incidencia de gripe, como en mayo e incluso los inicios de junio, ya con altas temperaturas.