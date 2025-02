Los vendedores ambulantes no soportan la subida del gasoil

J. López-Lago Miércoles, 23 de marzo 2022, 07:32 Comenta Compartir

Los trabajadores de los mercadillos están desesperados. Por un lado se quejan de que no hay público, por otro de que más cada vez les resulta más gravoso desplazarse a las poblaciones donde montan sus puestos. Por ello, solicitan la exención de las tasas municipales.

Ayer martes en Badajoz la cifra de vendedores era la mitad de lo habitual, una ciudad donde pagan 500 euros anuales por cada puesto. Para hoy en Cáceres se espera lo mismo, una ciudad donde la tasa es mucho mayor, según explicó Julián Ruiz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex).

En este caso la crisis que atraviesan quienes venden en los mercadillos no se debe al paro del transporte por carretera, ni siquiera a la lluvia de estos días pues las mañanas han sido benévolas y en cualquier caso usan sus lonas para resguardarse y no dejan de asistir a cada ciudad. El problema es el precio del combustible y los nuevos hábitos de compra.

«Más de la mitad de los vendedores no pueden venir porque ya les cuesta el doble llenar de combustible su furgoneta y cada vez se vende menos. Somos autónomos y nos cuesta pagar en cada pueblo que vamos porque vivimos al día y no podemos permitirnos llenar el depósito de gasoil sin ganancias. Esto ya no es solo la cuesta de enero sino la de febrero y marzo, no se acaba nunca», exponía gráficamente el presidente de los vendedores ambulantes.

Compiten con la venta por Internet

En su opinión, el auge de las ventas por Internet que se ha acelerado durante la pandemia les está afectando de manera negativa desde hace tiempo, las campañas de rebajas de los centros comerciales también les resta público y ahora la subida de precio del litro de gasoil les ha terminado de descuadrar las cuentas.

«Estamos descorazonados porque no hay clientela ninguna y encima venimos de una situación de pandemia en la que recibimos muy mal trato pese a que nuestra venta era segura y al aire libre», se quejaba ayer Julián Ruiz sobre un sector, el de los mercadillos, del que viven 3.000 personas en la región.