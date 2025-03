Coronavirus en Extremadura: Veinte sanitarios se contagian diariamente de covid en la actual ola

Ocho olas de covid desde el inicio de la pandemia. En la octava, que está dejando casos más graves que las inmediatamente anteriores, está ... inmersa Extremadura. El volumen de contagios ha crecido en la última semana y está afectando a un alto número de sanitarios. Más o menos, una veintena al día, calculan desde el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Una dificultad añadida para este inicio del verano, unos meses que habitualmente son complicados a la hora de atender a los ciudadanos. La escasez de médicos reduce la posibilidad de incorporaciones para sustituir a los profesionales que se van de vacaciones. O que, como está sucediendo en la actualidad, se tienen que dar de baja por el coronavirus. «El protocolo dice que salvo los que estén en zonas covid o con pacientes vulnerables, los respiratorios principalmente, pueden trabajar con protección o se les puede reubicar y es lo que estamos haciendo en gran parte de los casos, pero en Atención Primaria no se puede hacer porque no sabes quién va a a entrar en la consulta», explica Ceciliano Franco, director gerente del SES, que sitúa el verdadero problema en que la incidencia de los positivos no se puede prever. «Sucede de un día para otro, lo que nos obliga a hacer contratos de cinco o seis días o a que a los médicos se les avise con muy poca antelación o durante su turno de que tienen que doblar», añade.

Desde el SES defienden que la actual ola de coronavirus no está afectando de manera grave a la atención a los pacientes.

La práctica habitual es que, durante las vacaciones de sus compañeros, los médicos de familia asuman a los pacientes de otras consultas en los centros de salud de las poblaciones de mayor tamaño o que se tengan que desplazar a otras localidades a prestar el servicio en las zonas rurales. Esto, como no puede ser de otra manera, supone que cada médico tengan un mayor volumen de pacientes y que las esperas tengan que ser más prolongadas. «Muchos de nuestros cupos en los pueblos son de menos de 1.000 personas por médico; al tener que doblar atienden a otras 500 o 600 personas y esas 1.200 es lo habitual de los cupos de Extremadura», detalla el director gerente del SES.

La cifra 5.200 contratos ha hecho el Servicio Extremeño de Salud con motivo de las vacaciones de verano, según señala Ceciliano Franco, director gerente del SES. La mayoría de esas incorporaciones se han hecho, ante la escasez de médicos, en personal sanitario no facultativo

Por otra parte, el menor número de médicos hace que en los hospitales se programe menos actividad y, aunque este año no haya habido que cerrar plantas, según el SES, sí se ha reducido el número de camas en servicio. «No es algo muy diferente a lo de otros años, el verdadero problema es que no hay médicos», afirma María José Rodríguez, secretaria general del sindicato sanitario Simex.

Para paliar esta situación, los médicos están renunciado a parte de sus vacaciones en verano. «El 75% de los médicos no cogerán 15 días de vacaciones estos meses para poder garantizar la atención a los pacientes», agradece Franco.

Contrataciones

Además, el SES realiza contrataciones todos los años con motivo de la campaña de verano. «Hemos hecho casi 5.200 contratos, que tienen una duración de entre dos meses y medio y tres meses», apunta Franco.

Entre los perfiles contratados abunda el personal sanitario no facultativo: enfermeros, técnicos de laboratorio o auxiliares administrativos. «No hay posibilidades de sustitución, todos los médicos que están en bolsa están trabajando», aporta Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres.

A este punto se ha llegado de manera gradual. «Ya dijimos que el pico de jubilaciones de médicos se iba a producir entre 2018 y 2026», rememora Arjona sobre un problema que afecta, sobre todo, a la Atención Primaria. «Asumimos que la atención va a ir cada vez a peor», apostilla Rodríguez. Ninguno de los dos ve posibilidades de que mejore la situación en un futuro inmediato. La única posibilidad es que con el paso del tiempo se vayan compensando las jubilaciones con nuevos residentes.

Poco atractiva

«Hay poca gente que quiera trabajar en Atención Primaria», resume el presidente del Colegio de Médicos parte del problema, para añadir que se ha convertido en una especialidad poco atractiva. Vivir en las ciudades, donde está el trabajo del resto de especialidades, es una de las causas, como lo es la flexibilidad de jornada que aporta la Sanidad privada. «Hay médicos recién formados que prefieren trabajar en la privada y otros que reducen su jornada en la pública y la compatibilizan con trabajo en la privada; esto nos tiene tremendamente preocupados, porque la cantera que hacemos de formación acaba en la privada» reconoce Franco, que admite que entre las posibles soluciones está mejorar las retribuciones a los médicos de familia, como también apuntan desde Simex.

Aunque Franco también cree que desde las facultades de Medicina se puede contribuir a aumentar las vocaciones por la Atención Primaria.