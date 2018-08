Veinte años plantándole cara al cáncer, pero 'nunca solos' Raquel Cano Sánchez, María Jesús Vázquez e Isabel Rolán :: Pakopí Antes de fundar la Asociación Oncológica no se contaba con ninguna delegación en Extremadura, ahora hay 21 gracias a su labor JOSÉ MANUEL CACHO BADAJOZ. Domingo, 5 agosto 2018, 08:53

«Según las estadísticas, uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres padecerá cáncer en algún momento de su vida», asegura la presidenta de la Asociación Oncológica de Extremadura, Isabel Rolán.

Pensando en esa realidad y buscando que siempre se cumpla el lema 'No estás solo', esta asociación ha conseguido abrir un gran número de delegaciones y sedes por toda Extremadura desde que comenzó su andadura hace ya 20 años. «Al principio éramos solamente trece miembros, entre los que nos encontrábamos algunos pacientes de cáncer y familiares que nos apoyaron en esta iniciativa» recuerda Rolán.

Durante su recorrido, el principal objetivo ha sido conseguir una atención adecuada y equitativa para todos los enfermos de cáncer. «Hace veinte años, los pacientes llegaban a Badajoz en ambulancias que parecían autobuses, con varios enfermos en cada una de ellas. Yo, que también he sufrido esta enfermedad, recuerdo llegar a casa con vómitos y mareos debido al tratamiento, y siempre pensaba en cómo sería el viaje de vuelta en ambulancia para estos pacientes», añade.

En estos 20 años, los servicios sanitarios de la región han evolucionado. Hasta noviembre de 2017, por ejemplo, el Hospital Materno Infantil tan sólo contaba con cuatro camas para los pacientes de Oncología. A día de hoy, la Unidad de Oncohematología Infantil es completamente nueva y se encuentra en la quinta planta del Materno, cuenta con once habitaciones y cuatro de ellas están destinadas para pacientes que requieren un entorno más estéril que el resto, evitando cualquier tipo de conexión con el exterior.

La Asociación Oncológica, por su parte, también ha contribuido. Un ejemplo es Guareña, un pueblo con poco más de 7.000 habitantes que cuenta a día de hoy con un equipo formado por un psicooncólogo, un trabajador social y un administrativo. También tiene camas articuladas, máquinas para poder caminar y sillas de ruedas que se prestan a cualquier paciente que las solicite. «Esto ha supuesto todo un logro que era impensable en nuestros comienzos», agrega Rolán.

Otro de sus frutos ha sido la implantación de un sistema de radioterapia en el municipio de Zafra, lo cual conlleva la apertura de una nueva delegación en esta localidad, un plan que se ha convertido en la principal expectativa de esta asociación a día de hoy.

La AOEx se nutre de la financiación pública y privada y de las donaciones. «Cada delegación es independiente para implantar los servicios más adecuados a los pacientes de su área de influencia», añade Isabel . No obstante, «la delegación central subvenciona el apoyo psicológico» en los hospitales y centros y también «realiza conjuntamente desde Badajoz la gestoría y los seguros para las 21 delegaciones», añade Raquel Cano Sánchez, trabajadora social de la asociación.

Rolán, que asegura que no ha querido nunca «gestionar ni saber nada del dinero», destaca que los fondos no han ido nunca destinados a promocionar la asociación, «todo lo contrario». Tanto es así, que los ordenadores, juguetes, cafetera, nevera y demás electrodomésticos que se encuentran en la Unidad de Oncología Infantil han sido donados por la asociación.

María Jesús Vázquez Ramos, psicooncóloga infantil en el hospital Materno Infantil de Badajoz, comenta que no sólo trabajan con los pacientes sino también con sus familiares. «En muchas ocasiones los niños no son conscientes de lo que ocurre, son los padres quienes sufren más» y, aunque asegura que no suele haber un patrón de respuesta similar en todas las familias ante la aparición de esta enfermedad, «la negación es algo que siempre está presente al comienzo y los padres se preguntan ¿por qué a nuestro hijo? o ¿qué hemos hecho mal?» .

Destaca también que en el caso de los niños pacientes con cáncer, estos necesitan una mayor atención. «Permanecen ingresados mucho tiempo, no vienen para someterse a los tratamientos y se vuelven a casa en el mismo día».

María Jesús confirma que uno de los momentos más difíciles para las familias de niños con cáncer es la caída del pelo. «Este proceso es más duro para los padres que para los propios pacientes pero afortunadamente el cáncer infantil se cura entre un 80% y un 90% de los casos registrados»

«Lo peor son las recaídas, después de darle el alta a un niño, hacerle comprender que ha de volver aquí es lo más complicado porque ellos ya saben a lo que vienen», concluye Vázquez.

Raquel Cano es quien se encarga de ayudar en la tramitación de los servicios así como las prestaciones sociales que existen. «La información es poder, evita la vulnerabilidad social». Ella solicita el grado de discapacidad al tiempo que valora si el paciente va a ser beneficiario de la Ley de Dependencia.

La asociación ofrece también servicios a domicilio, alojamientos, pelucas y ayudas para solicitar el reintegro de los gastos por desplazamiento, ya que «hay personas que no pueden costear el desplazamiento hasta Cáceres, Badajoz o cualquiera de las localidades donde pueden someterse al tratamiento».

Casas de descanso

Isabel Rolán habla también el 'Proyecto mariposas', que cuenta con dos casas de descanso ubicadas en La Codosera (Badajoz) y Hervás (Cáceres) . Están a disposición de enfermos de cáncer o pacientes que necesitan descanso y reposo, como pueden ser los enfermos de alzhéimer o personas que han sufrido accidentes graves. «Me encantan las mariposas, en especial, la mariposa monarca. Estas representan y son el símbolo de la vida por todo lo que representa la metamorfosis, ese gran cambio. Estas mariposas nacen en Canadá y el norte de Estados Unidos para después volar miles de kilómetros hasta México», apunta.

La asociación también cuenta con un curso de formación para todos aquellos que quieran formar parte del voluntariado. Los cursos tienen una duración de entre doce y quince horas. No obstante, los participantes han de someterse a una entrevista previa con los psicooncólogos de la asociación, ellos son quienes valoran los aspectos psicológicos de cada voluntario para destinarlos al programa de oncología pediátrica, cuidados paliativos o simplemente para ofrecer a las familias el respiro que tanto necesitan en muchas ocasiones.

«De ahí que haya perfiles tan diversos dentro del voluntariado -señala Vázquez-. No todo el mundo puede, por ejemplo, tratar con los pacientes que se encuentran en cuidados paliativos, ya que desde el primer día sabes que esa persona va a morir y aquí se crean lazos muy fuertes.

Del mismo modo, la asociación posee un servicio de fisioterapia para la prevención y tratamiento del linfedema.

Todo ello trata de hacer frente a una realidad que parece no tener freno. Cada año el número de casos diagnosticados supera el del anterior. Tanto es así que en 2015, con 247.771 casos de cáncer diagnosticados, ya se habían superado las estadísticas previstas para el año 2020, según ha publicado la Sociedad Española de Oncología Médica.

La Asociación Oncológica también cuenta con talleres para mejorar la condición física y la autoestima de los pacientes. Realizan yoga y meditación, así como teatros con los adultos que, en algunas ocasiones, son representados para los pacientes más pequeños. Otro de los cursos que se ofrecen consiste en aprender a colocarse el pañuelo durante el proceso de pérdida del cabello. «Los monitores colaboran altruistamente y su labor es muy importantes», concluye Raquel Cano.