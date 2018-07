De las Vegas Altas a las Vegas Bajas Vender marca Extremadura requiere método y audacia, pero sobre todo credibilidad. Identificar los mercados e ir a por ellos, canalizando los mensajes institucionales y comerciales mediante las estrategias de comunicación más eficientes, en vez de abordar las redes sociales y la publicidad institucional como si fuesen el bálsamo de fierabrás de la comunicación política JESÚS PARRALEJO AGUDO Presidente de Consulting360-Comunicación Estratégica Lunes, 30 julio 2018, 00:09

Región «menos desarrollada» es la calificación que la Unión Europea otorga a Extremadura, junto con Andalucía y Castilla-La Mancha, un dudoso honor que las faculta para seguir recibiendo fondos europeos a partir del año 2021. Pero esta política esencial durante años para salir a flote creando las infraestructuras y estructuras necesarias para el desarrollo económico, cuando se enquista en el tiempo termina por convertirse en maná de supervivencia; en caridad que agarrota la iniciativa privada a la hora de emprender.

Porque tan secular resulta el retraso de Extremadura, que se ha convertido en un lugar común para el resto del territorio nacional y de la UE, cuya política de ayudas y subvenciones ha dado lugar a que el millón y poco de extremeños censados se aferre a la patria chica con el lamento de que «nadie mira por nosotros». Un problema que crece cuando este lamento es secundado por los dirigentes regionales, con la secreta esperanza de que aparezca alguien con ideas realistas de progreso y redaños políticos para llevarlas a cabo.

Pero los redentores no existen en política y la inercia dicta que a la vuelta del verano se inicie de facto la precampaña electoral para las municipales y autonómicas, coincidiendo además por tercera vez con las elecciones europeas, que se celebrarán con toda probabilidad el domingo 26 de mayo de 2019. Nueve meses que en esta región «de naturaleza» se abrirán paso en clave de berrea política y los trompazos de los machos (lenguaje inclusivo en este caso, según la RAE) que aspiran a hacerse con el poder de la manada, retumbarán por toda la región.

En lógica electoral, el equipo de gobierno suele tener muchas papeletas para volver a ostentar el poder, a menos que cometa algún dislate que sepa aprovechar la oposición. Porque en la batalla electoral las iniciativas legislativas se convierten en arma arrojadiza cuando ofrecen resquicios para el ataque, lo cual puede ocurrir con la recién aprobada Ley de Grandes Instalaciones de Ocio, sin el apoyo final de oposición y aliados de gobierno.

El fracaso del Eurovegas de Extremadura (Extrevegas) ha sido confirmado por la empresa promotora Triple Five, cerrando la posibilidad de que el proyecto le estallase en las manos de seguir adelante, como ha ocurrido con proyectos similares en la Comunidad de Madrid. En las altas instancias políticas de este país alguien debería tener visión para poner fin de inicio a los señuelos inversores que solo esconden movimientos especulativos.

La prueba del nueve es clara a este respecto. Los ratios de retorno para un proyecto de ocio, comercio y casinos como el de Extrevegas, con 3.400 millones de euros de hipotética inversión, requieren un volumen de negocio muy elevado en el corto plazo. En palabras de Paul Watson, responsable de Triple Five en Europa, «el proyecto debe ser rentable. Algo que no es posible en Castilblanco. No era el lugar adecuado». (Cinco Días, 9, julio, 18). Por ello buscan asentamiento alternativo en zonas con infraestructuras de transporte intermodal (avión, ferrocarril y carretera) modernas y suficientes para el tráfico de personas que pretenden desplazar.

Otra cosa es el tacticismo político del actual gobierno, que, quizás por el recuerdo de la refinería non nata de Gallardo, sigue manteniendo que las conversaciones institucionales sobre Extrevegas siguen su avance. Claro que la refinería –proyecto de alcance inversor y logístico, sin duda– a lo mejor debió mirar más al Atlántico vía Portugal, en vez de empecinarse con el polo químico de Huelva. Pero eso ya es crudo pasado. E igual que Las Vegas en baja, la partida debería aprovecharse para jugar a favor de las Vegas Altas, por ejemplo.

Porque desplazar la economía tradicional de los guarrinos y de las ovejinas y focalizar como prioridad regional la captación de inversores para generar industrias diversas es un planteamiento de desarrollo encomiable. Pero cuando los inversores no llegan es porque desconocen el potencial industrial agroalimentario, o turístico, o energético, o logístico de Extremadura.

Vender marca Extremadura requiere método y audacia, pero sobre todo credibilidad. Identificar los mercados e ir a por ellos, canalizando los mensajes institucionales y comerciales mediante las estrategias de comunicación más eficientes, en vez de abordar las redes sociales y la publicidad institucional como si fuesen el bálsamo de fierabrás de la comunicación política.