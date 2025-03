Los vecinos de la pedanía de Vegas Altas rechazan que la nueva ciudad lleve su nombre

«Vegas Altas, como nombre de una población, solo hay uno en Extremadura y así debe seguir siendo». Es la frase en la que coincide ... un grupo de vecinos de la pedanía de Navalvillar de Pela que tiene esta denominación. La misma que el pasado miércoles anunciaban los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena para la futura ciudad.

La noticia les cayó como un jarro de agua fría ya que, aunque en la calle siempre se barajó como posible ese nombre, creyeron que tendría alguna variación. «Hubiera sido tan sencillo como ponerle un artículo delante o un apellido detrás», apuntaba el alcalde de Navalvillar de Pela, Francisco Javier Fernández.

A pesar de estar convencido de que ello no afectará a la identidad ni a la forma de vida del pueblo, sí manifiesta su sensación de «malestar y enfado», si bien asume que el nombre ha sido elegido por ser el que da nombre a la comarca y no por ser el de esta pedanía. «Podrían haber optado por otra denominación similar que a todos nos hubiera hecho sentir más cómodos con la decisión». Por tanto, cree que si antes de tomar la última decisión se les hubiera consultado, podrían haber buscado otra alternativa al saber el malestar que causaría a otros vecinos de la comarca «porque Vegas Altas solo hay una y es la más antigua».

Son palabras que el primer edil peleño ha trasladado vía telefónica a sus dos homólogos, los cuáles le han respondido en tono de disculpa con el argumento de que poner un nombre de consenso a la nueva ciudad no ha sido fácil, aunque entiende que esa decisión no perjudicará a este núcleo poblacional formado por unos 260 vecinos.

Una de las cuestiones que Francisco Javier Fernández les pidió y que el alcalde de Villanueva de la Serena se ha comprometido a cumplir es que no se repita el gentilicio de vegasalteños que, a pesar de no ser oficial, da nombre a los vecinos de esta pedanía. «Es algo que tenemos como nuestro», afirma el alcalde de Pela. En este caso, Miguel Ángel Gallardo le ha transmitido que aún no sabe cuál será el que dé nombre a la nueva ciudad.

En todo caso, Vegas Altas es en la actualidad un pequeño núcleo de población que está bajo la jurisdicción de Navalvillar de Pela. No cuenta con alcalde propio, pero sí con un delegado de alcaldía, que es Francisco Rafael, quién dice sentir una gran indignación tras comprobar «que después de meses pensando y con la de nombres que hay se hayan ido a lo fácil». Según dice no les hubiera molestado si hubiesen elegido Vegas Altas de la Serena, Vegas Altas del Zújar o Vegas Altas del Guadiana.

Este vecino que reside en la pedanía casi desde sus inicios considera que en temas burocráticos la ciudad grande va a anular a la pedanía pequeña. «Nos va a anular más de lo que estamos», añade.

Además, alerta de las confusiones que se van producir cuando alguien ponga en los navegadores de los coches Vegas Altas, cuando se reparta la paquetería o cuando no se incluya el código postal en alguna carta. «Eso va a ser un verdadero lío».

Por este motivo, ya anuncia que el pueblo no se va quedar de brazos cruzados «y lo mismo que rectificaron una vez, que rectifiquen otra». De lo contrario, «iremos a muerte para conseguirlo con manifestaciones, cortando carreteras o presentándonos en los plenos».

Sobre esta cuestión no son solo los vecinos de Vegas Altas los que muestran su disconformidad, también algunos residentes de Villanueva de la Serena y Don Benito se oponen. Pero también el PP dombenitense ha manifestado su postura contraria al nuevo nombre, que ya ha anunciado que no dará su apoyo si finalmente se lleva a pleno.

Las actuales denominaciones de Don Benito y Villanueva tienen el suficiente empaque para que el nombre de la nueva ciudad salga de ellas. «Es palpable el sentir de los ciudadanos de que sea así».

En el mismo sentido se expresa la asociación 'Siempre Don Benito', que ha emitido un comunicado en el que se muestra en contra de «usurpar el nombre a ningún pueblo» y califica esta elección como «el último incumplimiento de los alcaldes de estos municipios».

Afirman que Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana no han cumplido con los compromisos manifestados previamente, puesto que el nombre se ha elegido por mayoría y no por unanimidad.