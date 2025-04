«A veces sacan la cabeza por la ventanilla y nos insultan»

Rubén Tanco viaja por toda España para competir en pruebas de ciclismo adaptado (le faltan todos los dedos de su mano izquierda) pero las carreteras ... donde entrena están en Extremadura, fundamentalmente en la provincia de Badajoz, un extenso territorio en el que ha vivido situaciones complicadas.

–¿Toma precauciones especiales cuando llegan los días de fiesta?

–Por supuesto. En los días de fiesta es fundamental evitar las carreteras por las que se mueve la gente. Yo procuro entrenar en carreteras sin tráfico. Es cierto que mucha gente se pone al volante después de beber.

–¿Ha sufrido situaciones complicadas?

–Algunas mañanas nos adelantan conductores que después de rebasarnos sacan la cabeza por la ventanilla y nos insultan. Esas personas está claro que no van en buenas condiciones.

–Suele entrenar en el entorno de Badajoz. ¿Hay alguna carretera que evite a conciencia?

–Los sábados y los domingos no me iría por la carretera de Bótoa y Alburquerque, porque tiene muy poco arcén. Y tampoco cogería la carretera de Valverde, no me da seguridad.

–¿Cómo puede hacerse visible un ciclista?

–Yo siempre aconsejo ir pegado al arcén, con una buena luz intermitente atrás y ropa visible. En mi caso también llevo una luz trasera que avisa cuando un coche se sitúa a una distancia de 200 metros y va a adelantar. Si el vehículo se aproxima a mayor velocidad el sensor pita más rápido.

–¿Se ha visto envuelto en alguna situación complicada?

–Una vez que íbamos en grupete bajando desde Elvas por la carretera del supermercado Pagapouco un coche le dio con el espejo retrovisor en el codo a uno de los amigos que me acompañaban. Se me puso el pecho a mil por hora.

–¿Alguna vez ha temido por su vida?

–Gracias a Dios nunca he sufrido un accidente, pero en ocasiones me han adelantado coches que superaban los 150 kilómetros por hora. A una velocidad así un pequeño toque es mortal.