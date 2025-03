Quizá sea una de las personas más conocidas en la piscina municipal de Trujillo. Cada día, en sus paseos alrededor del vaso grande, no falta ... un gesto cariñoso hacia distintos usuarios, ya sea un pequeño de cinco años y su madre o una persona adulta que disfruta del sol. Y después, «al charco», como le dice a su hija Luisa cada vez que se quiere remojar.

Así es Francisco Viega, con cien años, «pero ya muy cumplidos», matiza este hombre centenario. Recuerda que nació el 15 de enero de 1924. «Soy de El Pino, término municipal de Valencia de Alcántara». No obstante, su vida la desarrolló en Aliseda, vinculado a diferentes tareas del campo. «He hecho un poco de todo», apunta. Su hija añade que ha estado tanto con animales como segando.

Francisco, Quico, como le conocen, pasa este verano, al igual que otras épocas del año, con su hija y su yerno Manolo, una familia muy conocida en la ciudad trujillana. Tiene dos hijos, cuatro nietos y tres bisnietos. A los pequeños de la familia «los veo cuando puedo», remarca.

Una de las actividades principales en esta época estival es su visita a la piscina cada día, en horario de mañana, junto a estos dos familiares. Suelen situarse con otro grupo de personas. «Tenemos locura por él. Es un hombre con una gran educación y muy bueno», resaltan algunas 'vecinas' de toalla. Ya, nada más ver al periodista de HOY, Quico se incorpora con agilidad de su silla para saludar con cara sonriente. Llama la atención su buen color de piel. «Yo no utilizo ni crema ni nada, solo mucha agua», exclama.

No tiene problemas en contestar a las preguntas para este diario, aunque «la memoria ya me va fallando algo», sostiene sin perder esa sonrisa. Ante alguna posible laguna, se apoya en su hija. Este centenario vecino disfruta de la piscina. Explica que suele dar cuatro vueltas andando al vaso grande. En este recorrido, saluda con agrado cada día a niños y mayores. «Todo el mundo me dice adiós y yo saludo», explica. De hecho, distintos usuarios resaltan su simpatía. Ese buen trato y cordialidad también ha estado presente otros veranos. Por tanto, algunos vecinos le echan de menos cuando falta.

Uno de los aspectos que le llama la atención es cómo nadan y disfrutan los más pequeños en el vaso grande. Ante esa curiosidad, de forma jocosa, algún bañista ya ha comentado que le van a regalar una camiseta de socorrista.

Cada mañana, Quico también cumple con su baño en estas instalaciones veraniegas. Su hija recuerda que aprendió a nadar hace unos años y ahora se defiende en la zona menos profunda, donde hace pie. «No tiene miedo y tengo que estar pendiente de que no se vaya a la parte más honda», apunta. La jornada en la piscina suele durar hasta mediodía. En ocasiones, no falta el aperitivo. Otras veces, se lo toma en casa de sus familiares. «Claro que me gusta el vino. Si empareja, me lo tomo». Por tanto, para comer suele tener su chato o su sangría. Para el aperitivo, tira más de la cerveza.

Quico considera que el secreto para llegar a esos cien años con tan buena salud es «comer bien». Eso sí, deja claro que «yo no pido ninguna comida, como lo que me hagan». Uno de los platos que le gusta es la sopa.

Más allá de los paseos en la piscina, a este protagonista le gusta andar. De hecho, no hace mucho, se hacía varios kilómetros él solo por Trujillo, con esa misma simpatía que le caracteriza. «Saludo porque me conocen», remarca. Ahora, con cierta resignación comenta: «A veces quiero salir y no me dejan porque tienen miedo de que me pase algo». Cuando la familia pasa unos días en una casa campo en 'Los Quintos', ahí sí le permiten que pueda salir solo, con ciertas precauciones.

Quizá esa buena forma física a sus cien años hace que no tenga ni colesterol, ni azúcar y «una tensión estupenda». Su físico tampoco muestra un gramo de grasa.

Otras de sus aficiones es hacer sopas de letras y pintar en su cuaderno, además de ver los toros en televisión. Con cierto orgullo, este centenario asegura que no necesita gafas.