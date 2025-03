Un váter con buenas vistas

Foro Sur era una feria de arte que se celebró durante años en el antiguo convento jesuita de Cáceres y atraía a galerías de España ... y Portugal. Cuando iba a visitar la feria, acababa con la sensación de que el cuadro más bello y la fotografía más evocadora estaban en el cuarto de baño, donde una ventana inmensa se abría a la Montaña de Cáceres y al barrio de San Marquino. No sabía bien si iba a a Foro Sur a ver el arte o si en realidad me acercaba por el viejo convento para entrar en el inodoro y quedarme alelado mirando por su ventana.

Pasaron los años y sucedió lo inimaginable: acabé trabajando en aquel convento y disfrutando de aquel cuarto de baño todos los días. El viernes pasado, mientras llovía de lo lindo y una neblina difuminaba el paisaje, hice la foto que acompaña este artículo y que demuestra que el baño de mi trabajo tiene unas vistas tan formidables como románticas.

Por higiene inodora y porque nuestra intimidad en el trance urinario no corre peligro, mantenemos esa ventana abierta a todas horas y al alivio inherente a la micción, se le suma el relax placentero de la visión armónica, lírica, evanescente... No es de extrañar que, ante la promesa de tanta belleza, suela formarse cola en nuestro váter con paisaje.

Los corresponsales extranjeros de prensa dicen que España es el país de las colas. Tiene su lógica: nos gusta ponernos detrás de otro, razonamos que si se montan colas es por algo y pedimos la vez por si acaso. En el FNAC de Barcelona, también hay cola para mear. ¡Y eso que cobran por hacer pis!, aunque a mí me dejaron pasar gratis y me abrieron una puerta especial para que me colara por el mero hecho de ser discapacitado. En mi trabajo, he intentado hacer valer mis derechos «catalanes», pero mis compañeros argumentan que, para proceder con destreza en el trance mingitorio, basta con una sola mano y no dejan que me cuele.

Evacuar oteando el horizonte es muy relajante, pero tanta distracción perjudica la puntería y acrecienta un defecto inherente a la masculinidad española: mear fuera de tiesto, haya ventana con vistas o no. Siempre me he preguntado por qué los portugueses mean con puntería y nosotros no acertamos ni una. En cada pueblecito portugués, tienen unos baños municipales abiertos, sin vigilancia, con papel, toallas y hasta agua caliente, nadie ensucia, roba ni rompe y los machos atinan al hacer aguas menores.

El W.C. de mi trabajo es tan agradable que, cuando se ruedan series en Cáceres, los artistas nos piden mear allí. Así que he meado después de Eduardo Noriega y antes que un famoso actor americano que encarnaba a Romeo. Hasta que, precisamente tras el rodaje de 'Still Star-Crossed', o sea, 'Romeo y Julieta', decidimos no prestar más nuestro retrete con ventana porque los extras y los actores de esa serie, de tanto ir al cuarto de baño, nos lo atascaron de manera inconcebible, hasta tierra tenían. Hubo que realizar arduas operaciones de desatasco, que no voy a referir en esta página limpia y blanca, y los siguientes en venir a rodar y mear, que fueron los de 'Juego de Tronos', se encontraron con nuestra negativa.

Argumentaron que si habíamos permitido las aguas menores de montescos y capuletos, no había razones para impedir el alivio de los 'inmaculados' y los Lannister. Hubiera molado darle la vez a Tirion o a Jaime Lannister, pero entre inutilizar nuestro baño o mear sin mitomanía, preferimos lo segundo, nos mantuvimos inflexibles, preservamos nuestra integridad escatológica y ya ven, cada vez que vamos al baño, miramos por esa ventana y nos sentimos aliviados.