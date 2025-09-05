HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Varios colectivos se concentrarán en Azuaga por la muerte de 32 perros de caza

REDACCIÓN

badajoz.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), la Federación Nacional de protección de perros utilizados para la caza, actividades específicas y profesionales (Fenpca) y la Plataforma No a la Caza (NAC) se concentrarán en Azuaga (Badajoz) para exigir «justicia» por la muerte de 32 perros de caza, «encontrados muertos por inanición el pasado mes de julio en una nave tras haber sido abandonados por un cazador».

La concentración tendrá lugar el próximo 14 de septiembre a las 11.00 horas frente al Ayuntamiento de Azuaga.

La movilización, respaldada por 213 organizaciones, busca visibilizar la «impunidad» que ampara el maltrato animal en España, indica Pacma.

Los convocantes subrayan que casos «tan atroces» como el de Azuaga «no pueden saldarse con sanciones leves». Reclaman que el Código Penal aumente las penas de manera que las personas responsables de estos hechos y otros de la misma índole puedan ingresar en prisión; algo que «actualmente no ocurre al no superar las condenas los dos años mínimos requeridos».

Asimismo, advierten de que la actual Ley de Protección Animal, aprobada bajo el Gobierno de PSOE y Podemos en 2023, «excluye» a los perros de caza, «perpetuando una discriminación que deja fuera de protección a miles de animales empleados en actividades cinegéticas». Sostienen además que, desde la entrada en vigor de esta norma, «se ha producido un aumento de los casos de abandono y maltrato a estos perros debido a la sensación de impunidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  2. 2 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  3. 3

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  4. 4 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  5. 5 Dos detenidos por el atropello en el barrio de San Lázaro en Mérida
  6. 6

    Una extremeña cerca de la tragedia de Lisboa: «Vi revuelo de policías y bomberos y supe que algo grave había pasado»
  7. 7 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Olivenza estrena un sistema de alquiler de viviendas que no superan el 15% del salario
  10. 10 Piden cárcel para un constructor por no pagar las obras de unas viviendas en Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Varios colectivos se concentrarán en Azuaga por la muerte de 32 perros de caza