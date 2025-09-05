Varios colectivos se concentrarán en Azuaga por la muerte de 32 perros de caza

REDACCIÓN badajoz. Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma), la Federación Nacional de protección de perros utilizados para la caza, actividades específicas y profesionales (Fenpca) y la Plataforma No a la Caza (NAC) se concentrarán en Azuaga (Badajoz) para exigir «justicia» por la muerte de 32 perros de caza, «encontrados muertos por inanición el pasado mes de julio en una nave tras haber sido abandonados por un cazador».

La concentración tendrá lugar el próximo 14 de septiembre a las 11.00 horas frente al Ayuntamiento de Azuaga.

La movilización, respaldada por 213 organizaciones, busca visibilizar la «impunidad» que ampara el maltrato animal en España, indica Pacma.

Los convocantes subrayan que casos «tan atroces» como el de Azuaga «no pueden saldarse con sanciones leves». Reclaman que el Código Penal aumente las penas de manera que las personas responsables de estos hechos y otros de la misma índole puedan ingresar en prisión; algo que «actualmente no ocurre al no superar las condenas los dos años mínimos requeridos».

Asimismo, advierten de que la actual Ley de Protección Animal, aprobada bajo el Gobierno de PSOE y Podemos en 2023, «excluye» a los perros de caza, «perpetuando una discriminación que deja fuera de protección a miles de animales empleados en actividades cinegéticas». Sostienen además que, desde la entrada en vigor de esta norma, «se ha producido un aumento de los casos de abandono y maltrato a estos perros debido a la sensación de impunidad».