Coronavirus : La variante ómicron se cuela en la luna de miel de una pareja placentina

A Mari Carmen Roco y Alberto Flores el coronavirus los ha acorralado en el momento más inoportuno y cuando menos se lo esperaban. Estos placentinos de 34 y 36 años han conseguido casarse recientemente tras aplazar su boda un año por culpa de la covid. ... Cuando vieron que la pandemia aflojaba echaron toda carne en el asador y al enlace le sumaron el viaje de novios con el que llevaban años soñando. Al fin se podía viajar. Y se plantaron en Sudáfrica. Eso fue hace nueve días, justo cuando una variante del coronavirus, conocida como ómicron, empezaba a propagarse hasta que se ha revelado como la más contagiosa, poniendo en jaque de nuevo al planeta. Los extremeños tenían que haber regresado a España este lunes, pero el sábado su agencia les comunicó que Qatar Airlines había cancelado el vuelo. Creen que este miércoles podrán pisar Madrid, donde tendrán que hacer la cuarentena de diez días anunciada ayer por el Gobierno de España.

«Es un trastorno y si vamos con PCR negativa no entiendo que tengamos que hacerla porque nos la hacemos antes de volar, pero haremos lo que nos digan al llegar. Por suerte, seguimos de vacaciones y no tenemos que volver a trabajar ya, como le pasará a otros», decía ayer por la tarde esta extremeña.

Según explicó a HOY, siempre habían querido hacer este viaje y esta era la oportunidad. «Empezamos a prepararlo a principios de verano con la agencia Viajasinmas, que se están portando genial y nos están informando de todos los pasos porque las autoridades no te dicen nada», relataba ayer desde la otra punta del mundo Mari Carmen, concretamente desde Zimbaue tras haber pasado primero por Sudáfrica y Bostuana.

«Llevamos gastados 600 euros en PCR, empieza a parecer que utilizan el covid como un negocio» Mari Carmen roco

Cuentan que de momento hacen vida casi normal (acaban de visitar las Cataratas Victoria del río Zambeze) porque en estos países africanos la covid no parece un problema sanitario de primer orden. «Cuando preguntamos antes de hacer el viaje no había ningún problema, de hecho nos dijeron que con algunas PCR y el certificado de vacunación, fuera de Europa era todo más fácil, sobre todo en Africa, que aunque cumplen a rajatabla con las medidas sanitarias para ellos la covid parece una enfermedad menor. Tienen otras muchas cosas de las que preocuparse y aun así viven sin tanta alarma. En los hoteles tienen una persona solo para echar gel al entrar. Y sí se usa la mascarilla, pero no viven con el miedo que viven muchos en Europa».

Demasiadas pruebas

Lo que no ven claro es la cantidad de test PCR y de antígenos que ya se han hecho, lo cual les está causando indignación.

«Supongo que somos los turistas los que nos hacemos la PCR. En Johannesburgo nos dijeron que no valía la fecha de la nuestra por tener más de 72 horas y nos obligaron a coger el vuelo del día siguiente y pasar allí una noche (...) Nos hemos hecho tres PCR para llegar aquí y un antígeno en el aeropuerto de Maun (Bostuana) al llegar de Johannesburgo el martes pasado. Y hoy (ayer) nos hemos tenido que hacer otra para la vuelta, que en principio no estaba prevista. (...) Nos empieza a parecer que utilizan la covid como un negocio, nos hemos gastado casi 600 euros en PCR y no quiero ni pensar cuánto le está suponiendo a la agencia el cambio de planes, porque los seguros que contratamos específicos para venir casi siempre se lavan las manos».