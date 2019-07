«Vara es el único político que he conocido que primero es humano y luego político»

Javier Castaño ha trabajado con cuatro presidentes autonómicos. El primero, Manuel Bermejo en la fase preautonómica (diciembre de 1980-noviembre de 1982).

-¿Qué recuerdos guarda?

-Tengo que mostrar por anticipado mi reconocimiento a todos ellos porque me han dejado trabajar, cómo se proponían los actos y cómo se desarrollaban. Recuerdos hay muchos por lo que toca resumir. De Manuel Bermejo (ya fallecido) puedo decir que era una gran persona. El mayor tiempo lo he pasado con Juan Carlos Rodríguez Ibarra (24 años al frente de la Junta). Está mal que lo diga pero me ponía siempre como referencia en cuestiones de protocolo cuando trataba con otros presidentes autonómicos o autoridades del Estado. Fue una época muy intensa. Mientras en otras regiones de lo que se hablaba era de atraer empresas, aquí hablábamos de hacer carreteras, de llevar el agua a todos los municipios... Era empezar casi desde cero. Recuerdo sus asistencias a reuniones del Comité de Regiones en Bruselas en las que todos le escuchaban con interés, entre ellos Jordi Pujol. Ibarra era presidente, presidente. Estábamos todos tensionados cuando se celebraba un acto en el que él estaba. Había que tenerlo todo muy bien preparado.

-¿Y Guillermo Fernández Vara?

-Te lo voy a definir en pocas palabras. Es el único político en toda España, y he conocido a casi todos, que primero es humano y luego es político. Es tan grande lo de ser humano primero antes que político que cuando veo personas así me llegan al corazón. He visto detalles de él que no son normales, su forma de ser, volcado con la gente, de querer ayudar a todo el que podía. Y bueno... aquí está, de nuevo presidente.

-¿José Antonio Monago?

-Ha tenido un respeto absoluto conmigo. Es una persona campechana, conmigo se portó muy bien. El primer día que llegó a Presidencia me dijo que me mantenía igual que estaba, como jefe de protocolo e indicó a todos que lo que yo planteara para mi trabajo, para adelante.