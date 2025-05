A Vara le da «tranquilidad» que los profesores sean los que decidan qué alumnos pasan de curso

EUROPA PRESS MÉRIDA. Jueves, 18 de noviembre 2021, 07:41 Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, destacó ayer en Mérida que el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación en España aprobado por el Gobierno central permitirá que la «decisión final» sobre qué alumnos con asignaturas suspensas pasen de curso la tengan los profesores, algo que a él le da «mucha tranquilidad». «Los docentes actuarán con profesionalidad y decidirán lo que creo que es mejor para los niños... Lo demás obviamente formará parte del discurso bien o malintencionado que se quiera hacer, pero lo realmente importante que es lo que esta ley establece es que los niños no dependan solamente de un cuatro o de un seis, sino fundamentalmente de lo que sus profesores crean que están capacitados para poder hacer», señaló Fernández Vara.

A preguntas de los medios tras la firma de un convenio sobre Dependencia con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el presidente extremeño indicó que a su juicio no se está haciendo «suficiente hincapié» en que la ley en cuestión «deja muy claro» que la «decisión final» la van a tener los profesores. «Al final quien decide si puede progresar o no progresar son los que mejor lo conocen, que son los que lo han enseñado, los que son capaces de valorar si ese cuatro o ese seis es el que debe determinar si ese chico o esa chica puede o no progresar.

De este modo, Fernández Vara reconoció que le da «mucha tranquilidad» el hecho de que «sean los docentes, los profesores y profesoras los que evalúen y decidan con el conocimiento exacto de la situación real de ese niño, de esa niña», ya que en dicha situación real «afecta lo educativo pero afecta también lo socioeconómico». «Mientras lo socioeconómico afecte al aprendizaje, a la formación como consecuencia de los medios con los que cuentas en casa alguien en algún sitio tiene que defender a ese niño que igual no tiene las mismas posibilidades que los demás», recalcó el presidente de la Junta de Extremadura.