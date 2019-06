Vara tiende la mano La respuesta de la oposición a las propuesta de grandes pactos hecha por el presidente de la Junta durante el debate de investidura resultó ambigua y escéptica, no quieren servir de excusas Guillermo Fernández Vara durante el discurso de investidura de esta semana :: / BRÍGIDO PABLO CALVO Cáceres Domingo, 30 junio 2019, 10:04

Guillermo Fernández Vara ofreció el pasado lunes, en su primera intervención durante el debate de investidura, alcanzar pactos con los tres partidos de la oposición en seis grandes áreas que considera estratégicas para el desarrollo de Extremadura. Acuerdos de Estado-Región, según la grandilocuente terminología empleada, acorde con la solemnidad de la jornada, seguramentre también con las metas que se quieren conseguir. El presidente de la Junta definía así cuáles van a ser sus prioridades durante los próximos cuatro años, e invitaba al resto de grupos políticos a trabajar de forma conjunta.

La respuesta del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura a esa propuesta de pactos resultó, al día siguiente, desganada, ambigua y escéptica porque al mismo tiempo que no se puede rechazar una mano que se tiende para alcanzar pactos, le recordaban a Fernández Vara que goza de mayoría absoluta, es decir, que ellos no están dispuestos a servir de burladeros ni de excusas en el caso de que no logre impulsar las políticas anunciadas y alcanzar los objetivos que se marca en este inicio de legislatura.

La oposición, en fin, pareció interpretar la propuestas de acuerdos como una estrategia trampa en la que ellos, desde la lógica partidista, sienten que tienen poco que ganar, y no llegaron a creerse del todo la buena voluntad de prescindir del poder parlamentario que otorga una mayoría absoluta como la alcanzada el 26M.

No se puede decir que Vara no conozca las debilidades y potenciales que reúne Extremadura. Mejor que nadie seguramente, por la experiencia acumulada, a la que él mismo aludía el jueves en el acto de toma de posesión, y por las importantes responsabilidades que ha ocupado en la región desde hace más de dos décadas. Su diagnóstico de situación sobre las potencialidades y las carencias de la región lo tiene hecho desde hace tiempo, y de esa evaluación surgen ahora las seis áreas a las que hizo referencia y a las que pocas objeciones se pueden poner, más allá de cuestionar el orden de prioridades, como hizo el PP y le siguió Ciudadanos.

Tanto para José Antonio Monago como para el recién estrenado diputado de Ciudadanos Cayetano Polo resultó chocante que Vara citara en primer lugar la necesidad de un plan de energía y clima. Si se va al fondo de la cuestión, lo cierto es que el PP sigue negando las bondades de la energías renovables como generadoras de riqueza. Sigue respirando por la herida de Almaraz en una posición en la que no le acompañan ya ni las empresas del sector. La mejor respuesta la dio Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, que dijo algo así como ¿en qué mundo viven que no se dan cuenta de que el cambio climático es un gran problema?

A la estrategia de digitalización el PP respondió pidiendo una nueva Ley de Educación, a la que el presidente de la Junta no se negó aunque en el debate no quedó claro por qué es necesaria. El acuerdo sobre vivienda solo mereció la reiterada referencia de Unidas por Extremadura a los desahucios. Y la política agraria y europea apenas tuvo el obvio comentario de trabajar para que no se pierda dinero procedente de Bruselas, que tanto bien ha hecho a Extremadura.

El pacto sobre la despoblación y reto demográfico concitó unanimidad pues no hace falta ser un gran experto para ver que es una amenaza para el futuro de los pueblos extremeños, aunque Vara se hizo un lío al explicar si tendrá o no una Consejería específica. Casi todo el mundo entendió que sí, pero resulta que es que no.

Y el acuerdo sobre infraestructuras no parece que arrancara de la mejor manera tras la negativa de populares y Podemos de regresar al Pacto por el Ferrocarril.

Ni PP ni Ciudadanos ni Unidas por Extremadura se comprometieron demasiado o casi nada con esos seis grandes acuerdos propuestos por el Presidente de la Junta, al que no es que dejaran solo con la mano tendida, pero casi. No se trata de dar cheques en blanco, y durante muchos minutos el debate de investidura pareció la continuidad de un debate de campaña como si los ciudadanos no hubieran votado ya y hubieran expresado así su opinión. Monago insistió en la rebaja de la fiscalidad y Polo en la necesidad de dar un giro a la política de subvenciones en favor de más apoyo a las empresas. Algo arrancaron: quizás una rebaja de impuesto a la rentas más bajas, le constestó Vara al PP; incluir un séptimo acuerdo Estado Región focalizado en lograr más agilidad para la Administración, le ofreció a Ciudadanos.

Irene de Miguel sí se puso en el escenario actual pero fue para reconocer su perplejidad por el hecho de que el PSOE haya ganado, con mayoría absoluta además, y ellos hayan perdido, con menos votos además. Felicitó elegantemente a los socialistas y les pidió mayor valentía política. Pero ahí fue ella donde se quedó sola buscando el acuerdo.