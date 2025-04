Vara: «Los carnés de traidores los reparten quienes permitieron dos referéndums y una declaración de independencia»

Los líderes de los partidos con representación en la Asamblea de Extremadura se pronuncian sobre la propuesta de modificación del Código penal que tramitará el ... Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos y que cambiará el actual delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, que reduce las penas máximas a cumplir en caso de condena.

El secretario general del PSOE extremeño y presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha anticipado, antes de emitir una valoración del cambio legal, que a él «nada de lo que les gusta a los independentistas me agrada. Eso por principio y por un cierto nivel de convicción desde hace mucho tiempo. Y porque además creo que el socialismo democrático y el nacionalismo, y el independentismo se toman el chocolate de espaldas. Dicho esto, Vara ha precisado que tenemos un Código Penal con el que hace cinco años »al Gobierno del PP le hicieron dos referéndum y una declaración de independencia y con ese mismo Código Penal, los que la hicieron se fugaron de España y además no han vuelto ni hemos podido hacer que volvieran. Esto pone de manifiesto que hay cosas en el Código Penal actual que hay que cambiar«.

Al mismo tiempo ha agregado que tenemos en este país, una vez más, un «problema y es que cuando hay temas tan trascendentales como este ves que inmediatamente se acude a mirarlos desde el puro y duro interés electoral. Ahora no España lo que se rompe porque lo que se ha roto es el independentismo y el 'procés'. Esa es la realidad. Cuando gobernaba el PP ese peligro estaba sobre España y era una de las principales preocupaciones de los españoles, hoy ha desaparecido como gran preocupación».

«Cuando en el PP habla de traidores, ¿traiciones de a qué y a quien? Porque no hay mayor traición que el haber permitido que a tu país le hagan dos referéndums ilegales sin haberte 'coscao'. Y no hay una mayor traición que le hayan hecho una declaración de independencia y que los que ha hicieron se fugaron de aquí. Por lo tanto bien harían algún día por haber sido absolutamente tan negativos cuando no gobernaban e intentar contribuir ahora que es un tiempo absolutamente diferente en el que el independentismo ha periclitado el 'procés'.

Explicación

Sobre si puede perjudicar este cambio al PSOE de cara al año electoral que se nos avecina, Guillermo Fernández Vara ha sentenciado que «si las cosas se explican y se contextualizan como hay que hacerlo, hay muchísima gente en este país que entiende que hoy estamos muchísimo mejor que como estábamos hace cinco años. Hace cinco años España estaba en un severo riesgo que una parte se pudiera separar. Hicieron un referéndum, aunque fuera ilegal, para ello y nadie fue capaz de evitarlo. Hicieron una declaración de independencia. Hoy el escenario es otro».

«Todo esto se necesita un tiempo para explicar», ha insistido el presidente extremeño. «En la España del sí o del no, quien no esté donde está uno es un traidor. Los carnés de traidores los reparten aquellos que en su momento fueron incapaces de resolver una de las grandes traiciones que se hizo a este país, que fueron dos referéndum de independencia y una declaración de independencia». Y ha finalizando recordando que los independentistas «están pidiendo amnistía y un referéndum de autodeterminación y no estamos hablado de eso. Entiendo que en estos momentos lo que hay que intentar es que lo que ocurrió no vuelva a ocurrir y que consigamos que la España de todos, no la España suya, de la excluyente, quepamos todos».

Guardiola y Salazar

Por su parte, la presidente del PP extremeño, María Guardiola, ha dicho que el Gobierno se va a sentar a reformar el Código Penal «con los cómplices de quienes han delinquido. Eso es una auténtica vergüenza y todo esto con el silencio cómplice de Vara y nosotros, mientras tanto, seguimos teniendo un tren de vergüenza».

Guardiola asevera estar «muy cansada de esta España asimétrica. La que va a dos velocidades, donde siempre unos van en primera clase y nosotros estamos en el vagón de cola» y ha acusado a Vara de ser un «presidente callado» y ser el «mejor delegado comercial» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, David Salazar, portavoz de Ciudadanos en la Asamble, ha pedido a Fernández Vara que no sea «cómplice» en la «traición» que el PSOE, dice, ha hecho a España con el cambio del delito de sedición. «Vara no puede estar callado y siendo cómplice de la traición a España que ayer anunció el presidente del Gobierno», al tiempo que ha pedido que «si queda alguien sensato en el PSOE es el momento de demostrarlo».

El portavoz de la formación naranja ha aseverado que con esta medida «España se rompe y si esto sucede los extremeños somos los más perjudicados. Todo el proyecto de solidaridad entre regiones se quiebra hoy y esta región es la más perjudicada», ha alertado Salazar, quien ha insistido en que «cada segundo que pasa Vara callado es un segundo más en el que nuestro tren seguirá parado».

Podemos

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se ha mostrado de acuerdo con el cambio del delito de sedición que plantea el Ejecutivo central en el que se sienta Podemos. En este sentido, la diputada morada ha comentado que la pervivencia como tal de este tipo de delito en el Código Penal era «una anomalía en toda Europa. Cuanto antes se solucione eso y tengamos un ordenamiento jurídico más acorde a lo que tienen nuestros vecinos europeos, mejor y no ser una excepción dentro de todos los países europeos».