Coronavirus en Extremadura: Vara sobre las mascarillas: «La prudencia nunca me parece mal»

Los extremeños continúan saliendo con mascarillas a la calle, a pesar de que no son obligatorias en los exteriores desde el jueves. Después de un curso y medio, está permitido que los escolares se desprendan de ella en los patios y recreos. Sin embargo, muchos centros educativos de la región piden a los alumnos que las mantengan.

Sobre esto, el presidente extremeño afirmó que «la prudencia nunca me parece mal» y corroboró que sigue viendo las protecciones faciales por las calles. «Me ha sorprendido positivamente tanto ayer como hoy».

El presidente reconoció que se ha vivido una situación «muy dura» en los dos últimos años y considera normal que «la gente tenga prevenciones y precauciones».

A pesar de ello, afirmó que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha tomado la decisión de flexibilizar las mascarillas en los exteriores basado en decisiones científicas.

«Es normal que sea necesario un tiempo hasta que la gente se adapte. Han sido casi dos años de nuestra vida con esto puesto y ahora hay una generación de personas que les cuesta mucho quitárselas», afirmó.

Las mascarillas siguen siendo obligatorias en la vía pública cuando se produzcan aglomeraciones y cuando no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros entre personas.

La instrucción que Educación ha enviado a los colegios incide en que «la no obligatoriedad del uso de las mascarillas en exteriores no implica la obligatoriedad de no llevar mascarilla». Recuerda que es obligatorio en los interiores de los edificios a partir de los 6 años.