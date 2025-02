Vara replica a García-Page que él no se considera «monaguillo de nadie» El presidente de Castilla-La Mancha se referió al liderazgo en el PSOE diciendo que es Pedro Sánchez el que manda y los demás son «monaguillos»

El presidente de la Junta de Extremadura ha replicado a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que él no se considera «monaguillo de nada ni de nadie».

De este modo, Guillermo Fernández Vara ha reconocido que no comparte las afirmaciones realizadas este pasado miércoles por García-Page en un desayuno informativo en las que se refería al liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE y a que los demás serían «monaguillos».

«No las comparto (las afirmaciones de García-Page). Yo no me considero monaguillo de nadie ni de nada, porque represento a una tierra que tiene grandeza y dignidad y por tanto yo no soy monaguillo de nada ni de nadie», ha señalado Fernández Vara a preguntas sobre la cuestión este jueves en Mérida por parte de los medios de comunicación antes de asistir a la apertura del Investor Day Extremadura.

Cabe recordar que García-Page, tras reconocer «con franqueza» que todavía no tiene decidido si se presentará a revalidar la Presidencia regional en su comunidad autónoma, sugirió este pasado miércoles que en el PSOE es Pedro Sánchez el que manda. «Los demás estamos de monaguillos», indicó en un desayuno informativo de Encastillalamancha.es.