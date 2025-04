Vara presume de futuro industrial en la presentación de los candidatos del PSOE

Con los proyectos industriales que están llegando a Extremadura presumió ayer de gestión Guillermo Fernández Vara, presidente del Gobierno extremeño, en el acto de presentación ... de las candidaturas del PSOE para las elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo.

El candidato socialista a la reelección aseguró que la situación ha cambiado para la región en los últimos años. «Estar sentado en la puerta de casa esperando la solidaridad de los demás, se terminó para Extremadura». En ese sentido reivindicó el protagonismo de la región en su futuro. «Vamos a liderar la revolución industrial verde en Europa», dijo.

En la cita estuvo presente la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A ella se dirigió Fernández Vara en un momento de su intervención. «Ahora que veo el tren, eso nos falta», le dijo.

Montero defendió la política económica del Gobierno para lograr «récord de generación de riqueza y empleo»

Por su parte, la ministra también presumió de medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la revalorización de las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional o la defensa de la sanidad y la educación pública, así como de la proyección internacional lograda por España en la actual legislatura. «Cuando llegamos a la Moncloa, España no pintaba nada en el contexto internacional», expuso.

El PSOE presentó las listas para los comicios de mayo en Mérida, junto al Acueducto de los Milagros. «La foto de nuestros candidatos es la que más se parece a la Extremadura de hoy», manifestó Fernández Vara, que insistió en que su partido tiene «más ilusión, más valentía y más ganas de ganar que nunca».

A esos candidatos, la inmensa mayoría presentes, les pidió el actual presidente de la Junta «el mayor esfuerzo posible porque estamos en un cruce de caminos de Europa, de España y de Extremadura que va a condicionar los próximos 50 años de nuestras vidas, se van a tomar decisiones en las que tenemos que estar y en las que vamos a estar».

Fue en ese punto de su discurso, cuando Fernández Vara recordó que los próximos días se va a poner en marcha la mayor fábrica de almendras de España en Miajadas y otra de cartón en Navalmoral de la Mata, donde también se iniciará la construcción de la gigafactoría de baterías. Igualmente mencionó el mayor matadero del ibérico de Europa que se inaugurará en Zafra, la planta de biomasa en Logrosán y la fábrica de condensadores de litio en Badajoz. «Esa es la realidad de la Extremadura de hoy, la de la generación de riqueza y empleo», destacó el secretario general de los socialistas extremeños.

Por todo ello, defendió Fernández Vara que la región afronta un futuro prometedor. «Las principales industrias verdes del siglo XXI se van a construir en Extremadura, donde la revolución industrial pasó de largo», indicó.

Sobre la legislatura que está a punto de concluir, el dirigente socialista hizo hincapié en la buena evolución de las cifras de empleo y pronosticó que se crearán más puestos de trabajo de calidad ligados al desarrollo industrial.

Las personas en el centro

En marcada clave electoral, la ministra de Hacienda no dudó en pedir el voto a los ciudadanos para dar continuidad a las políticas sociales del Gobierno de Sánchez. En esa línea remarcó que lo que está haciendo su Ejecutivo es «poner a las personas en el centro de la vida pública, algo radicalmente distinto a lo que practica el Partido Popular, por eso defendemos lo que pensamos».

En esa misma línea, Montero criticó que la oposición del PP «se dedica a hacer ruido porque no quiere que defendamos lo que pensamos». Por eso creen, insistió que «si hacen ruido no se escucha la política y los ciudadanos se desenganchan de la vida pública; lo hacen para que no nos escuchen, porque quieren desmovilizar el voto de nuestro electorado».

Además, se refirió a la política económica, en la que igualmente el PSOE, según sus palabras, «ha demostrado ser mucho más eficaz económicamente, con récord de generación de riqueza y empleo». Las recetas socialistas han servido para salir «de la crisis antes que lo hicieron las políticas conservadoras del Partido Popular y que se cargaron miles de puestos de trabajo».

Por último, la ministra denunció que la oposición que representa el Partido Popular en la actualidad ha votado «en contra de todo lo que significa progreso». Acerca del voto en contra de los populares sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Montero consideró que los populares son un partido que «solo defiende el interés de unos pocos», porque sí justifica subidas salariales en los sueldos de los altos directivos».