Vara: «Si se hiciera algo que dificultara perseguir la corrupción sería difícilmente entendible»

«El hecho de que se hiciera algo que dificultara que se pueda perseguir la corrupción en España sería difícilmente entendible». Es la opinión del ... presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, sobre la posible reforma del delito de malversación. El responsable autonómico se suma así a las críticas sobre la reforma del Código Penal a la que ha abierto la puerta el Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Los presidentes de Aragón, Javier Lambán, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también han rechazado la reforma.

«Bien haríamos en ser prudentes hasta que no sepamos exactamente de qué estamos hablando», ha indicado, añadiendo que «en cualquier caso, yo no entendería que el enriquecimiento por ninguna de sus vías pudiera ser aliviado en el Código Penal». El presidente ha agregado que «otra cosa diferente es lo que se vaya a plantear, que no lo sé y, por lo tanto, como no lo sé, es muy difícil hablar sobre lo que uno no sabe».

A continuación, el responsable del Ejecutivo ha lanzado dos reflexiones sobre el asunto. La primera, ha anunciado, es una pregunta sin responder. «¿Estos cambios de los que se habla hubieran servido para que Puigdemont y el resto hubieran sido extraditados a España y ya estuvieran juzgados o condenados? ¿Sí o no? Para mí tiene importancia», ha relatado.

Fernández Vara ha anumerado algunas de las inversiones que se realizan en España y en otros países con fondos europeos para después lanzar una segunda reflexión: que España debería tener un Código Penal parecido a Europa. «¿No sería razonable que las leyes penales que se aplicaran fueran parecidas al resto de países?», se ha preguntado. «Hay que decir a los españoles si con un Código Penal más parecido al que hay en Europa estaría juzgado o no y si estaría condenado o no. Él y los que se fueron con él».

No obstante, ha asegurado que son preguntas que van más allá del momento, que ha calificado como «una campaña electoral adelantada seis meses». «Sobran insultos, descalificaciones, ataques y faltas de respeto. Y falta mucha reflexión», ha sentenciado.

Para terminar, Fernández Vara ha asegurado que «si somos Europa para unas cosas, también para el resto» y que «llevamos muchos años intentando juzgar a una persona, que se fugó y a día de hoy no hemos sido capaces de juzgar. Y aquí estamos discutiendo cómo hacer todo lo posible para ser capaces de seguir sin juzgarlo», ha concluido.

Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en la inauguración de la I Jornada de Internacionalización de la Educación no superior en Extremadura, en Mérida.