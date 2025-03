Vara-Guardiola: encuentro de cortesía que termina en rifirrafe

redacción Jueves, 28 de julio 2022 | Actualizado 29/07/2022 10:17h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha recibido en un encuentro de cortesía a la presidenta regional del PP, María Guardiola, quien optará también a la Presidencia de la Junta en las elecciones de mayo de 2023. La rival política de Vara en los próximos comicios ha declarado tras una reunión institucional en la sede de la Presidencia en Mérida que había «percibido un presidente de la Junta agotado», que «ha agotado ya la legislatura» y se le ha «parado el reloj con la hora de la legislatura de 2007».

Fernández Vara le ha replicado que su proyecto político «no solo no está agotado, sino que es un proyecto que nunca tuvo tanta ambición y tanto coraje como tiene en estos momentos».

«Yo a ella no la he visto agotada, la he visto bien, con ganas», dijo Fernández Vara, quien le ha trasladado que «si cree que eso es verdad, que venga detrás y que intente seguirme, a ver si es capaz de seguir al agotado».

«Semanas duras»

En ese sentido, el presidente extremeño ha admitido que está «cansado después de dos o tres semanas que han sido muy duras», tras lo que ha apuntado que «probablemente ella esté más descansada», pero ha reafirmado que su proyecto «no solo no está agotado, sino que es un proyecto que nunca tuvo tanta ambición y tanto coraje como tiene en estos momentos».

Algo que «va a poder comprobar», ya que según ha dicho, aunque desde el PP «se practique la incredulidad, van a ir viendo en los próximos meses cómo van a tener que aceptar que en esta tierra están cambiando muchas cosas, que serían imposibles si quien estuviera al frente, estuviera agotado», informa Europa Press.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, entregará en el mes de septiembre al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un documento de trabajo para combatir la «inercia» en las políticas y medidas desarrolladas por éste y que lo que hacen, ha dicho, es «sepultarnos como comunidad».

Este documento saldrá de la campaña puesta en marcha por los 'populares' y denominada 'Extremadura habla' y con la que se pretende obtener una información directa de qué es lo que quieren y necesitan los ciudadanos ante una región que en estos momentos está «callada».

