Vara dice que le hubiera gustado que la «estabilidad política» de España no dependiera de independentistas

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha señalado este jueves que le hubiera gustado que la «estabilidad política» de España no ... dependiera de partidos independentistas y ha recordado que el PSOE intentó un Gobierno de coalición con Ciudadanos, pero los de Albert Rivera no quisieron en su día, algo que él veía entonces como «una gran solución».

«Me hubiera gustado que en España la estabilidad política no dependiera de los partidos independentistas. Se intentó y no pudo ser», ha asegurado el también secretario general del PSOE extremeño en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Vara ha cuestionado que si los independentistas no hubieran apoyado la investidura de Pedro Sánchez en 2020, entonces no habría salido adelante el Ejecutivo porque el resto de formaciones políticas, como PP o Cs, no apoyaron. «Hay que intentar valorar en su justo término», ha insistido el presidente extremeño, al tiempo que ha insistido en que no le gusta «tener que depender en algunas cosas de los independentistas».

«No me gusta nada el que tengamos que depender la gobernanza de nuestro país de quienes no creen en el proyecto colectivo que se llama España, pero la democracia tiene esas cosas, que hasta los que no creen en ella puedan participar en ella», ha zanjado.

Al respecto, ha recordado que hace seis años hubo un referéndum ilegal en Cataluña y «había declaraciones unilaterales de independencia», mientras que actualmente «ahora hay negociaciones para sacar unos presupuestos adelante». «Algo ha cambiado. Creo que para bien», ha apuntado.