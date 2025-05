Vara defiende la reunión de Santiago «porque no va contra nadie»

REDACCIÓN MÉRIDA. Martes, 23 de noviembre 2021, 07:35 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló ayer que acudirá hoy a la reunión de representantes de distintas autonomías en Santiago de Compostela con el espíritu de poder hablar y plantear diagnósticos sobre problemas que comparten diferentes regiones. Defendió además que este tipo de encuentros deberían de «entrar dentro de lo normal al margen de las reuniones institucionales de órganos que están ya funcionando y creados».

«Será una reunión más de las que habitualmente se vienen realizando entre regiones que compartimos realidades y también problemas, y desde luego con ese espíritu es con el que vamos de compartir diagnósticos que yo creo que en este momento es fundamental», señaló Vara.

En este sentido, defendió además que a su juicio estaría muy bien que se viera como algo dentro de lo normal que, «además de las reuniones institucionales de órganos que están ya funcionando y creados», algunas comunidades «se vean para hablar de cómo ven la situación, de cómo ven los problemas y cuáles creen que pueden ser las mejores soluciones» sobre cuestiones que comparten.

Partidos

El PSOE de Extremadura instó a no perder de vista en ningún caso que quienes tributan son las personas y no los territorios, de forma que «pensando en las personas, poniendo por delante a las personas y no al frentismo territorial» es lo que impulsa el trabajo de los socialistas, un trabajo «encaminado a ofrecer un sistema justo, un sistema eficiente y un sistema solidario».

José María Casares (Ciudadanos) pidió a Fernández Vara, que sea «muy reivindicativo» con el Gobierno de España con la financiación autonómica, ya que la comunidad extremeña necesita –dijo– «la solidaridad de todos los territorios» ya que por la vía de ingresos propios no será capaz de financiarse.

Finalmente, José Antonio González (Podemos) abogó por que la reforma del sistema de financiación autónomica sea «justa y suficiente» con el fin de «reequilibrar las desigualdades territoriales».