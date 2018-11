Vara critica que las CC AA no estén en las Cumbres Hispano-Lusas y el PP critica la falta de compromisos Imagen del Pleno de la Asamblea este jueves / BRÍGIDO Los populares critican que no hubo «ni una sola mención al compromiso del AVE Madrid Lisboa» EUROPA PRESS Jueves, 29 noviembre 2018, 11:28

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha censurado este jueves que las Comunidades Autónomas no participen las cumbres hispano-lusas, una decisión que ha tachado de «error» ya que son «las que tienen las competencias sobre las cosas importantes», mientras que el PP ha criticado la «ausencia de compromisos en materia de infraestructuras« de la celebrada la pasada semana en Valladolid.

De esta forma se han pronunciado Fernández Vara y la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del PP sobre su valoración sobre los acuerdos en materia de infraestructuras de transporte alcanzados en la Cumbre Hispano-Lusa.

En la formulación de su pregunta, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente ha lamentado que la Cumbre Hispano-Lusa de la semana pasada no hubo «ni una sola mención al compromiso del AVE Madrid Lisboa en los 20 folios y en los 126 puntos del documento«, por lo que ha considerado que este encuentro supuso »la aceptación por omisión de las intenciones expresadas por el primer ministro luso unos días antes, que dijo no al AVE Madrid Lisboa«.

Por su parte, Fernández Vara ha valorado «negativamente» las cumbres hispano-lusas «de este año, la que viene y la del anterior», ya que «se cometió un error» cuando «el gobierno del PP decidió que desaparecieran las comunidades autónomas del mapa« en este encuentros.

Un error que «se ha mantenido en la actualidad» con el Gobierno del PSOE, ya que «no se puede hablar de las cosas importantes no estando presentes los que tienen las competencias sobre las cosas importantes», tras lo que ha aclarado al PP que las cumbres «no tienen color», sino que son entre «gobiernos legítimamente representativos de cada uno de los países».

Vara ha admitido que esta cumbre de 2018 no le «ha agradado», ya que «se ha limitado a ratificar lo que se ha había dicho el año anterior, y como no me gustó lo del año anterior no me gusta lo de este», por lo que ha defendido que «había que haber entrado en más profundidad», ha dicho.

«Yo voy a seguir reivindicando que en las cumbres estén presentes los gobiernos de las Comunidades Autónomas, si es que se quiere hablar de verdad de lo que afecta a las personas», ha aseverado el presidente extremeño, ya que si no están presentes, estos encuentros «se limitan a enunciados generales que no llegan a ninguna parte«.

Criticas del PP

Ante esta situación, Cristina Teniente ha lamentado que Extremadura no ha «tenido bastante con las incidencias de un tren indigno«, sino que ahora »nos tenemos que conformar con que se nos diga que las cumbres no están para compromisos«, ya que »no hay ni un solo avance«.

En ese sentido, Teniente ha considerado que esta cumbre «era distinta» debido a las declaraciones «terribles» que el primer ministro luso realizó días antes «en las que decía no al AVE Madrid-Lisboa», lo cual «hacía absolutamente necesaria una aclaración« en el encuentro de este año.

La portavoz parlamentaria del PP ha considerado que los extremeños se «merecen algo más que felicitaciones en esta cumbre», tras lo que ha concluido asegurando que en esta cumbre «ni se ha exigido ni se ha peleado», por lo que «dos socialistas en esta cumbre, uno en Lisboa y otro en Madrid vuelven a aplazar el futuro de Extremadura«.

Finalmente, el presidente extremeño ha reafirmado que trabaja «por la unidad de acción gobernando Rajoy y gobernando Sánchez, así de claro», tras lo que ha aseverado que «ha sido cuando estamos unidos cuando se han logrado objetivos claros para esta tierra».

Fernández Vara ha aclarado en su intervención que la línea Madrid-Lisboa «se está construyendo físicamente», tras lo que ha señalado que «la línea se ha empezado a construir este año porque este año el Gobierno portugués lo ha decidido, la española está decidida hace mucho tiempo».

Ante esta situación ha señalado que «está por definir» cómo se va a llamar «y qué trenes van a ir por encima», ha dicho. «Hagamos nosotros nuestras cuentas, pongamos en la frontera con Portugal nuestro tren y ya veremos si sigue luego con un nombre o con otro«, ha concluido.