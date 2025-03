Vara descarta las restricciones si no se disparan los ingresos hospitalarios «Esto no se arregla abriendo o cerrando» actividades, asegura el presidente de la Junta

JUAN SORIANO MÉRIDA. Jueves, 30 de diciembre 2021 | Actualizado 31/12/2021 07:39h. Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, descarta imponer nuevas restricciones ante el aumento de los contagios por covid en la región «mientras tengamos unas cifras razonables y asumibles» de hospitalización e ingresos en UCI. El mandatario extremeño destacó ayer, en una comparecencia ante los medios de comunicación para hacer balance del año 2021, que las decisiones tratan de buscar un equilibrio entre la salud y la actividad económica. De ahí que, ante las bajas cifras de hospitalización, y pese a la «transmisión descontrolada» que reconoce, no tiene sentido a su juicio implantar restricciones. «Si tuviera la más mínima duda de que el problema se resuelve porque no haya en Nochevieja cierres a las dos sino a las diez de la noche lo hacía; pero eso no vale para nada porque los contagios se están produciendo en todos los sitios», afirmó con contundencia.

«Esto no se arregla abriendo o cerrando» actividades, añadió Vara, quien reconoció más eficaz que la población se «autoimponga» sus propias restricciones, como está ocurriendo con la cancelación de fiestas para la Nochevieja de hoy. «La mayor recomendación es la vacuna y la mejor restricción el reducir los no vacunados todo lo que podamos».

En este sentido, destacó que el SES ha realizado 1,7 millones de pruebas (PCR y antígenos) y ha inoculado dos millones de vacunas. Una tercera parte de la población, 329.000 personas, ya cuenta con la tercera dosis. «La situación hoy con la que teníamos hace un año no tiene nada que ver», recalcó.

Fernández Vara se refirió a la interpretación de algunos científicos, que señalan que la implantación definitiva de la variante ómicron como dominante supone que «podemos estar ante el principio del fin». En cualquier caso, descartó que el virus vaya a desaparecer, pero podría derivar en algo parecido a la gripe. Como apuntó, en la campaña 2017-2018 causó 15.000 fallecidos y no se produjo ninguna alarma. Sin embargo, a la covid «le estamos dando un tratamiento como si no existiera nada más que esto».

El presidente extremeño también dedicó palabras de reconocimiento para los profesionales sanitarios y condenó con dureza episodios de acoso contra ellos como el sucedido en Cáceres durante uno de los cribados masivos. «He pedido a la delgada de Gobierno que la policía tome nota de quienes insultan, no se puede tolerar», afirmó.